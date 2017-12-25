"Каминг-аут" Порошенко довел украинцев до бешенства

В окружении президента Украины все трясутся от злости после "каминг-аута" Петра Порошенко. Очередную оговорку украинского лидера о "подлости киевского режима" прокомментировали эксперты.

Президент Украины, судя по всему, забыл шпаргалку. И в результате в своей речи Порошенко излил душу – высказав то, что думает на самом деле, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крыма Руслан Бальбек.



"Петр Порошенко, стиснув зубы и скрепя сердце, излил душу перед украинским народом. Я даже допускаю мысль, что в момент подхода к микрофону украинский президент, что называется, трезво огляделся и тихо содрогнулся, и речь полилась сама по себе, а не по шпаргалке, заготовленной политтехнологами", – сказал Бальбек в эфире радио Sputnik.

По словам парламентария, у Порошенко получилось прямо по сценарию фильма "Джентльмены удачи". "Вот я, паршивый шакал, все ворую и ворую". Без сомнения, от подобного каминг-аута сейчас в окружении украинского лидера все трясутся от злости. Но, как говорит восточная мудрость, солнце обратно не восходит – правитель от своих слов не отказывается. Вот и остался Петр Алексеевич с горькой правдой, что называется, при себе", – заключил Руслан Бальбек.

Как писали Dni.Ru, Петр Порошенко выступил с речью по случаю Дня дипломатической службы Украины. Запись выступления появилась на странице украинского лидера в Facebook, причем никто не потрудился ее отредактировать. В той части речи, которая была посвящена "российской агрессии", и прозвучали знаменательные утверждения.

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы", – заявил Порошенко. Исправлять свою оговорку украинский лидер не стал, да и слушатели отреагировали на такое заявление довольно спокойно.

Пользователям соцсети слова президента понравились. "Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", – иронизирует один из них. "Не в бровь, а в глаз", – комментирует другой оговорку президента. Есть у граждан объяснение и тому факту, что на заявление Порошенко спокойно отреагировал зал: "Улыбок на лице украинцев не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима", "Как правду ни прячь, она все равно вылезет".

Заключение большинства пользователей таково: оговорка была "по Фрейду", тем более что это далеко не первый подобный случай. Не так давно, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, Петр Порошенко заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.