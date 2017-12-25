Порошенко опозорился в момент атаки на Россию

Заявление Петра Порошенко о "подлости украинского режима" наделало шуму в соцсетях. Большинство пользователей считают, что президент Украины оговорился "по Фрейду".

Петр Порошенко выступил с речью по случаю Дня дипломатической службы Украины. Запись выступления появилась на странице украинского лидера в Facebook, причем никто не потрудился ее отредактировать. В той части речи, которая была посвящена "российской агрессии", и прозвучали знаменательные утверждения.

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы", – заявил Порошенко. Исправлять свою оговорку украинский лидер не стал, да и слушатели отреагировали на такое заявление довольно спокойно.

Пользователям соцсети слова президента понравились. "Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", – иронизирует один из них. "Не в бровь, а в глаз", – комментирует другой оговорку президента.

Есть у граждан объяснение и тому факту, что на заявление Порошенко спокойно отреагировал зал. "Улыбок на лице украинцев не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима". "Как правду ни прячь, она все равно вылезет", – пишет другой.

Заключение большинства пользователей таково: оговорка была "по Фрейду". Тем более, что это далеко не первый подобный случай. Не так давно, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, Петр Порошенко заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Накануне президент Украины поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, которое впервые отмечается в стране как государственный праздник. Верховная рада Украины ранее приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества.

"Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды", – заявил Порошенко. Завершил свое поздравление президент рассказом о том, что Украина – страна, "уникальная своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам".