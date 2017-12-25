Порошенко опозорился в момент атаки на Россию

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Понедельник 25 декабря
Лента новостей
08:15
Поезда на серой ветке метро Москвы встали из-за ЧП с пассажиром
21:36
Съемки Пугачевой в новогоднем огоньке засекретили как спецоперацию
18:21
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
17:47
Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
17:19
Умер известный российский лингвист
17:00
Девушки Playboy раскрыли развратные подробности работы
16:36
Орбакайте отметит Рождество в легендарной квартире Пугачовой
16:23
Добрых дел мастер Трамп
16:06
Невеста принца Гарри угодила в расистский скандал
15:42
Украинский военный попытался попасть в Россию
15:24
Подробности жуткой расправы над юной студенткой в Новосибирске
15:19
Олимпийский чемпион высказался о предателе России
14:47
Бузова и Шурыгина превратили телевидение в отхожее место
14:13
Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
13:44
Юный красавец подвинул взрослого ухажера Лободы
13:43
Раскрыты пугающие подробности завещания Джигарханяна
13:19
Как хорошел Дима Билан
13:11
Дана Борисова убита бывшим мужем
12:49
Откровения о Пугачевой оказались жестоким обманом
12:24
Известный профессор умер в столовой МГУ
12:19
Под Москвой поезд насмерть сбил женщину
12:15
Максима Галкина пытались пропихнуть на телевидение по блату
11:51
Москвичей предупредили об опасных дорогах
11:39
Бузову отругали за страдания по Тарасову
11:10
Борисову заставили провериться на наркотики после встречи с другом
11:00
Ушлая посудомойка отравила 40 человек
10:37
Певица обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву
10:15
Во Внуково стюардесса выпала из самолета
10:00
Неизвестные факты о Диме Билане
19:12
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
18:55
Как увидеть во сне свою судьбу
18:37
Во Внуково сел лайнер с отказавшим двигателем
18:24
В Москве водитель изрезал обидчика ножом
18:13
Гузееву захаяли из-за красавицы-дочки
18:00
Вскрылись жуткие подробности болезни Жанны Фриске
17:34
Отец Фриске подрался с Шепелевым
17:31
У москвича украли иномарку за 5,5 млн рублей
17:17
Ведущая "Дома-2" покидает Россию
16:39
В Шереметьево поймали учительницу с гранатой
15:54
Обиженная подруга сдала Цымбалюк-Романовскую с потрохами
15:48
В Подмосковье "Ласточка" насмерть сбила женщину
15:35
На Первом канале объявили о скором возврате Крыма Украине
15:06
Авраам Руссо: Женщинам дали слишком много прав
14:36
Под Москвой встали электрички
14:21
Больная раком звезда "Дома-2" пожаловалась на дорогое лечение
13:35
Жулин рыдал перед телекамерами
13:12
Под Москвой сгорел пассажирский автобус
13:02
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась
12:29
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
12:14
Обгоревшее тело пенсионерки нашли на западе Москвы
12:05
Выбор Агутина и Пелагеи взбесил народ
11:13
При столкновении автобуса и столба пострадали 4 человека
10:58
Бузова разрыдалась после новости о свадьбе Тарасова (видео)
10:32
Евросоюз плюнул в лицо Порошенко
10:08
Из квартиры московского пенсионера украли сумку с 15 млн рублей
22:02
Угадай звезду по животу
22:01
Бородина удивила россиян роскошным праздником
21:57
Подарки на Новый год
21:43
Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла махинации продюсеров шоу
21:40
Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей
21:02
Тамара Гвердцители рассказала про свадьбу сына
20:46
Скончалась звезда "Песняров"
20:35
Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом (видео)
20:18
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова
20:00
В борьбе с раком Малиновская ушла в небытие
19:55
Джигарханян столкнулся с новой потерей
19:22
Названы самые дорогие певцы в России
19:08
Три ресторана для встречи Нового года
19:04
Счета Никиты Михалкова арестовали после суда
18:44
Мавроди цинично высмеял владельцев биткоинов
18:33
Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу
18:20
Медведев пообещал тяжелый 2018 год
17:43
Чудесное исцеление слепой россиянки (видео)
17:28
Тарасову и Костенко дали два года
17:03
Названы лучшие российские сериалы
16:43
Украинские звезды оккупировали российский новогодний огонек
16:35
При стройке Крымского моста сделали ошибку на 3 миллиарда
16:25
Сотникова съехалась с мужем умершей сестры
16:13
Крупный пожар в Москве попал на видео
16:03
Образовательный комплекс Москвы подвел итоги года
15:58
В Одессе бандиты захватили заложников
15:57
Молодых медиков обеспечат единым соцпакетом
15:46
Любовные утехи молодой пары в автобусе попали на видео
15:43
"Дом-2": скандал за кулисами и будет ли у шоу новый продюсер
15:38
Киев нагло залез в карманы россиян
15:33
Беременная Михалкова вышла замуж за актера
15:23
Как развивается "Москва-Сити"
15:13
7 рецептов новогодних коктейлей
15:06
Абрамович переселяется в США
15:00
Американец избил Малкина в матче НХЛ
14:59
"ЕР" помогает развитию сельской инфраструктуры
14:52
Обманутым дольщикам помогут в ручном режиме
14:37
Житель Подмосковья расчленил и сжег тело пасынка
14:24
Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга
14:23
"ЕР" проконтролирует льготную ипотеку для семей с детьми
14:15
Россиянка зарезала брата из-за пощечины
14:10
Корейский пианист Yiruma даст единственный концерт в Москве
14:03
"ЕР" предлагает письменно извещать родителей о льготах
14:02
Актер Астахов оставил единственную дочь из-за денег
13:59
Как быть толстым и счастливым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шепелев взорвался из-за откровений Фриске у Кудрявцевой
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Раскрыты пугающие подробности завещания Джигарханяна
Дана Борисова убита бывшим мужем
Обиженная подруга сдала Цымбалюк-Романовскую с потрохами
Политика

Порошенко опозорился в момент атаки на Россию

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Glen Johnson
Заявление Петра Порошенко о "подлости украинского режима" наделало шуму в соцсетях. Большинство пользователей считают, что президент Украины оговорился "по Фрейду".
прочитано 776 раз

Петр Порошенко выступил с речью по случаю Дня дипломатической службы Украины. Запись выступления появилась на странице украинского лидера в Facebook, причем никто не потрудился ее отредактировать. В той части речи, которая была посвящена "российской агрессии", и прозвучали знаменательные утверждения.

ПО ТЕМЕ

Евросоюз плюнул в лицо Порошенко

Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы – украинцы", – заявил Порошенко. Исправлять свою оговорку украинский лидер не стал, да и слушатели отреагировали на такое заявление довольно спокойно.

Пользователям соцсети слова президента понравились. "Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", – иронизирует один из них. "Не в бровь, а в глаз", – комментирует другой оговорку президента.

Есть у граждан объяснение и тому факту, что на заявление Порошенко спокойно отреагировал зал. "Улыбок на лице украинцев не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима". "Как правду ни прячь, она все равно вылезет", – пишет другой.

Заключение большинства пользователей таково: оговорка была "по Фрейду". Тем более, что это далеко не первый подобный случай. Не так давно, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, Петр Порошенко заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. 

Накануне президент Украины поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю, которое впервые отмечается в стране как государственный праздник. Верховная рада Украины ранее приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества.

"Выбирать себе календарь – это личное право каждого, а вот задача государства – гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды", – заявил Порошенко. Завершил свое поздравление президент рассказом о том, что Украина – страна, "уникальная своей веротерпимостью и уважением к религиозным чувствам".

Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2017, 08:25

Политика

Украина наплевала на угрозы ЕС
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах
Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой
Собчак одумалась после "холодного душа" Путина

Шоу-бизнес

У Бондарчук роман с молодым фотографом
Съемки Пугачевой в новогоднем огоньке засекретили как спецоперацию
Дмитрий Шепелев умолчал о скандале на поминках Жанны Фриске
Бузова и Шурыгина превратили телевидение в отхожее место

Проишествия

Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу
Москвич погиб страшной смертью из-за виртуальной реальности
Украинский чиновник сбежал в ДНР через окно
Мусорщики надули коллегу через задний проход

Lifestyle

Актриса Пересильд грязно выругалась со сцены
Скончалась звезда "Песняров"
Названы лучшие российские сериалы
Cамые популярные в России актеры
Шоу-бизнес

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули

Первый канал готовит настоящую бомбу на новогодние праздники
Шоу-бизнес

Певица обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву

Примадонна не справилась с исполнением ее хитов, уверена Жанна Рождественская
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Юный красавец подвинул взрослого ухажера Лободы

Похоже, сексуальная певица закрутила новый роман

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 по 31 декабря 2017 года
Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец

Фоторепортажи

Как хорошел Дима Билан
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась
Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
Пушистая Принцесса покорила мир

Спорт

Олимпийский чемпион высказался о предателе России
Жулин рыдал перед телекамерами
Американец избил Малкина в матче НХЛ
Заклятый враг Плющенко с треском провалил отбор к Олимпиаде

Регионы

Подробности жуткой расправы над юной студенткой в Новосибирске
Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей
Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом (видео)
Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru