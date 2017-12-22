Собчак одумалась после "холодного душа" Путина

Ксения Собчак взялась за ум. Претендент на участие в президентской гонке публикует свою предвыборную программу. 23 декабря ее выдвинет кандидатом на пост главы государства съезд партии "Гражданская инициатива".

Программа "Гражданской инициативы" концептуально совпадает с программой кандидата, считает лидер партии Андрей Нечаев. Штаб Собчак готов к сбору подписей, там заявляют, что получат на выборах "двузначную цифру".

Сегодня будет опубликована предвыборная программа Ксении Собчак, рассказала "Коммерсанту" ее пресс-секретарь Ксения Чудинова. По ее словам, программа Собчак подготовлена с учетом идей партии "Гражданская инициатива", она "будет описывать конкретные шаги во внутренней и внешней политике, государственном строительстве, экономике и социальной сфере". Съезд партии экс-министра экономики Андрея Нечаева пройдет в Москве, он официально выдвинет телеведущую на пост президента.

Кроме того, как сообщил лидер "ГИ" Андрей Нечаев, съезд примет новую редакцию общей с кандидатом программы. В ее проекте среди главных положений – "повышение качества жизни", "ликвидация коррупции и произвола бюрократии" и "построение правового государства". Сегодняшняя ситуация в стране обозначена как "тупиковая", пишет "КоммерсантЪ".

О намерении участвовать в президентских выборах Ксения Собчак заявила 18 октября. Она подчеркивала, что считает наличие программы неважным, а потенциальным избирателям достаточно лишь разделять ее основные взгляды и принципы: она называет себя кандидатом "против всех".

Позицию Собчак раскритиковал действующий президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Глава государства отметил, что лозунг "против всех" никак не решает проблем общества, о которых шла речь на встрече с журналистами. А действия Ксении Анатольевны могут привести лишь к тому, что в России сложится ситуация такая же, как на Украине.

"По поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы у нас бегали десятки... Саакашвили? Тот, кого вы назвали (Собчак говорила о Навальном), – Саакашвили, только в российском издании! Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Мы все это уже проходили, когда государство превращается в мутную лужу, где олигархи вылавливают себе золотую рыбку", – заявил Путин.

Как отмечают эксперты, для относительного успеха на выборах Ксении Собчак нужно вызвать у избирателей "эмоцию протеста". Однако удастся ли это – пока большой вопрос. Тем не менее, по данным опросов, кандидат пользуется некоторой поддержкой – и не только в больших городах. Среди сочувствующих – женщины, особенно молодые матери, и пенсионеры.