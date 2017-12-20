Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам

Собирающаяся баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова просить прощения у Украины. По ее мнению, это необходимо для восстановления дружеских отношений между Москвой и Киевом.





Она считает, что Украина и Россия должна договариваться о дальнейшей жизни как "равноправные соседи, партнеры". "А не старший и младший, или что есть великая Россия и вот наш младший брат. Это невозможно и оскорбительно", – заявила она на пресс-конференции для украинских СМИ.

Более того, светская львица утверждает, что Москва должна выплатить "какие-то компенсации" Киеву за войну в Донбассе. "Да она должны быть", – сказала Собчак. По ее словам, Россия не должна участвовать в конфликте в регионе. "Эта война должна быть Россией закончена во всех формах", – добавила Собчак. Что конкретно стоит за этими словами скандальная телеведущая объяснить не пожелала.

При этом стороной конфликта Москва не является.

Наоборот, постоянно призывает Киев к мирному урегулированию и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

О желании побороться за высший государственный пост дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака заявила в конце октября этого года. За прошедшие два месяца она успела отметиться рядом скандальных заявлений, вызвавших резко негативную реакцию у подавляющего большинства российского общества.

Например, "кандидат в кандидаты" утверждает, что Крым является частью Украины "в соответствии с международным законодательством". Судьбу полуострова, заявила Собчак, Москва и Киев должны решать за столом переговоров. Вести агитационную кампанию в Крыму светская львица отказалась.

Собчак сегодня: "С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка"



Действительно, точка. Для серьезных электоральных перспектив — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 октября 2017 г.

Пассажи Собчак о статусе Крыма совпадают с позицией официального Киева, который периодически заявляет о "неизбежном" возвращении полуострова на Украину. Фантомные боли от его потери настолько велики, что спустя почти четыре года после этого Киев продолжает разводить вокруг полуострова нелепую демагогию, а не заниматься исправлением тяжелейшего социально-экономического положения, в котором оказалась Украина за время руководства постмайданной власти.

Результатом наплевательского отношения к собственному народу со стороны президента Петра Порошенко и его приближенных стало то, что

спустя несколько лет после Майдана за чертой бедности находятся 60% граждан Незалежной.

Кроме того, по уровню годовой инфляции Украина занимает предпоследнее место среди 137 стран. Хуже дела обстоят только у Венесуэлы. Пальму первенства Незалежная удерживает и по уровню детской смертности и гибели рожениц.

Признают это и в самом Киеве. "Это – беспрецедентно, никогда такого на Украине не было", – заявила в сентябре на заседании согласительного совета Верховной рады лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Признают, но продолжают ритуальные пляски с бубном вокруг Крыма. Быть может рано или поздно украинские власти одумаются и обратят внимание на более насущные проблемы. Ну а пока в приоритете руководства Незалежной пустая и бессмысленная демагогия для привлечения внимания международного сообщества, а не вывод из комы умирающей на глазах страны.

