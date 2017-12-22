"Пьяный и дурной" Порошенко взбесил Тимошенко

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обрушилась с критикой на президента страны Петра Порошенко. Лидер партии "Батькивщина" не пожалела негативных определений в его адрес.

Политик выразила уверенность, что Незалежной необходима "демонополизация" власти. По ее мнению, Украина перестала быть демократической страной, поскольку в ней "один человек бесконтрольно принимает решения, держит в руках суды, силовые структуры и парламент".

При этом экспрессивная Тимошенко не пожалела жестких эпитетов в адрес Порошенко. "То, извините, пьяный, то дурной, то нет времени, то занимается бизнесом – нет, друзья, так страной не управляют", – заявила она в эфире телеканала NewsOne.

Юлия Тимошенко неоднократно выступала с резкими заявлениями в адрес украинского лидера. В частности, ранее она обвиняла его в притеснениях оппозиционных СМИ и отмывании денег на поставках товаров для армии.

Напомним, лидер "Батькивщины" заявила о готовности участвовать в выборах президента Украины в 2019 году в октябре. Примечательно, что согласно исследованию общественного мнения, большинство украинцев поддерживают ее кандидатуру.

За Тимошенко могли бы проголосовать 7,9% граждан в возрасте старше 18 лет. За Порошенко – 6,5% жителей страны.