Возбужденная Украина сдастся России за три минуты

Россия может захватить Киев за три минуты. В украинской столице уже находятся десятки тысяч человек, которые сдадут ее российским войскам. А виноват в этом экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, устроивший беспорядки, уверена Юлия Тимошенко.

Бывший премьер Украины осуждает беспорядки в Киеве, спровоцированные сторонниками Саакашвили. Юлия Тимошенко уверена, что такое "возбужденное" состояние страны играет на руку России.

"Я осуждаю возбуждение в стране в то время, когда таким возбуждением в центре города может воспользоваться страна-оккупант за три минуты. У нас десятки тысяч сегодня по Киеву ходят людей в штатском, которые точно такие же зеленые человечки, как были в Крыму, и как начинался захват Донбасса. И очень страшно, если под хаос", – заявила экс-премьер в телеэфире.

Несколькими днями ранее, когда в Печерском суде слушалось дело захваченного силовиками Михаила Саакашвили, лидер "Батькивщины" потребовала от президента Порошенко немедленно освободить бывшего губернатора. "На 4-м году своего правления вы стали одновременно президентом, прокурором, парламентом, правительством, судом и генпродюсером всех телеканалов. И теперь вы бросаете за решетку своих оппонентов – так, как это делал Янукович. Вспомните, чем все завершилось", – обратилась Тимошенко к украинскому президенту через свою страницу в соцсети Facebook.

Отвечая на вопрос ведущего канала ICTV, имеет ли она в виду десятки тысяч российских военных, которые находятся в украинской столице, Тимошенко уточнила, что речь идет о гражданских лицах. "Но в момент, когда будет дана команда, я уверена – это моя внутренняя уверенность и, в том числе, и частичные знания, – эти десятки тысяч, по сути, присоединятся к тому, что... может закончиться захватом Киева", – ответила лидер партии "Батькивщина".