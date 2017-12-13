Госдума выполнит все наказы президента

Депутаты Госдумы рассчитывают полностью выполнить все пункты послания президента на 2017 год. Об этом заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Депутаты Госдумы рассчитывают на 100% выполнить план реализации послания президента Федеральному собранию на 2017 год, сообщил возглавляющий соответствующую рабочую группу Жуков.

Сейчас он включает 97 пунктов, из них в 2017 году необходимо выполнить 74, в 2018 году – 23 пункта. "К настоящему времени из планируемых в 2017 году 74 пунктов плана исполнены 62", – сказал первый вице-спикер.

На заседание 15 декабря будут вынесены поправки в Кодекс торгового мореплавания, а также законопроект об устранении избыточного регулирования в области обращения с отходами. 20 декабря планируется рассмотреть в третьем чтении законопроект о внеуличном транспорте, базовый проект закона об организации дорожного движения, а также инициативу о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Еще четыре законопроекта во исполнение президентского послания подготовлены для рассмотрения во втором чтении 22 декабря.





Три законопроекта, принятые в первом чтении, сейчас проходят согласование ко второму чтению в Государственно-правовом управлении президента и по мере их готовности будут включены в порядок работы Госдумы, пояснил Жуков.

Речь идет об обязательной маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, поправках в Уголовно-процессуальный кодекс в части избрания и применения мер пресечения в виде залога, запрета определенных действий и домашнего ареста, а также изменениях в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин говорил, что выполнение послания президента Федеральному собранию будет главным показателем эффективности работы депутатов Госдумы. По его словам, именно по тому, как будут реализованы пункты прошлогоднего послания Владимира Путина парламентариям, будет оцениваться их деятельность за год. Председатель Госдумы напомнил, что послание адресовано именно парламенту и его задача – обеспечить реализацию пунктов документа на практике.