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Происшествия

Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Мария Захарова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель Министерства иностранных дел России резко отреагировала на внезапный всплеск интереса журналистов к умершему почти две недели назад сотруднику ведомства. По ее словам, необходимо своевременно проверять официальные первоисточники и не допускать таких "позорных" ситуаций.
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В четверг, 16 ноября, в Сети распространилась информация о найденном мертвым в Москве сотруднике МИДа. По словам Захаровой, сразу после этого журналисты бросились задавать ей вопросы о том, как такое могло случиться.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Заместитель директора Департамента государственного протокола М. Барашков скончался на 65-м году 5 ноября. Некролог был опубликован на сайте МИД 9 ноября. Сегодня 16 ноября (здесь и далее пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в Facebook. По ее словам, реакция СМИ на факт двухнедельной смерти человека – это "настоящее позорище". "Неужели вам вообще не интересно следить за информацией первоисточника?" – недоуменно вопрошает дипломат.

Она призвала прекратить поднимать шумиху. По словам представителя МИД России, у всех сотрудников ведомства есть семьи, родственники и друзья. "Думайте о них тоже. Им непросто переживать смерть близкого человека по второму разу только из-за вашей... невнимательности", – написала Захарова.


Новость о смерти замруководителя Департамента протокола МИД России Сергея Барашкова в собственной квартире распространил в четверг, 16 ноября, Telegram-канал Mash. Правоохранители нашли его труп в наполненной ванной, передает источник.

Однако дипломат скончался еще 5 ноября, а некролог о его смерти внешнеполитическое ведомство опубликовало спустя несколько дней. "Ушел из жизни высококвалифицированный дипломат, наставник, порядочный и достойный человек", – написали в МИДе.

Напомним, ранее Мария Захарова попала в неприятную ситуацию. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она заявила, что террорист Усама бен Ладен был с визитом в Белом доме. Таким образом она пыталась доказать свой тезис, что США лоббировали знаменитого экстремиста. К своей публикации она приложила фотографию, на которой группа людей в традиционной афганской одежде сидит в кабинете вместе с президентом США Рональдом Рейганом.

Однако пользователи Сети вскоре указали официальному представителю МИДа, что на снимке – общественные и политические деятели Афганистана, которые не имеют никакого отношения к террористам.

Автор: Иван Поляков16 ноября 2017, 15:03

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