Украину ждет череда новых Майданов

Майданы на Украине не закончатся никогда. Судя по прогнозу экс-президента Незалежной Виктора Ющенко, народный протест в стране скоро выйдет на новый уровень.

Бывший украинский президент спрогнозировал, что Украина до 2032 года переживет не один майдан, если экономика страны продолжит развиваться нынешними темпами. "Кого такая модель и такой экономический план устраивают? У нас так будет четыре майдана до 2032 года, в такой бедности никто не захочет жить. Нам нужны темпы от 5-7%", – сказал Ющенко.

Одним из факторов нестабильности в стране он назвал продолжающуюся войну на юго-востоке, сообщает РИА Новости. Пока не завершится этот конфликт, ни о каком подъеме экономики можно не мечтать.

За годы своей независимости Украина пережила два майдана. Первый вошел в историю как "оранжевая революция". Он захлестнул страну в 2004 году, когда сторонники Ющенко, тогда еще кандидата от оппозиции на президентских выборах, вышли на протест, считая итоги этих выборов сфальсифицированными. Своим символом они выбрали оранжевый цвет.

В ноябре 2013 года в Киеве начались протесты, связанные с требованием граждан начать скорейшую интеграцию с Европой. Под горячую руку протестующих чуть не попал президент Виктор Янукович, которому удалось укрыться в России.

Недовольство толпы вызвало его решение приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В беспорядках на Евромайдане погибли более ста человек, событиям тех дней до сих пор не дана надлежащая правовая оценка.

Месяц назад прорвавшийся с боем на Украину скандальный политик Михаил Саакашвили, лишенный президентом Порошенко гражданства, пытался собрать новый майдан в центре Киева с требованиями экономических, социальных и судебных реформ. Попытка экс-президента Грузии провалилась – сторонников его партии "Рух новых сил" не набралось достаточно для того, чтобы расшатать политическую ситуацию на Украине.