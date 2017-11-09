Выскочке Трампу преподали урок в Китае

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китай решил блеснуть познаниями в мировой истории перед главой КНР Си Цзиньпином. Тот, однако, не растерялся, решив поддержать интеллектуальную беседу.

Исторические вопросы на повестке встречи двух лидеров не стояли, однако 45-й президент США, видимо, решил произвести впечатление на председателя КНР. Во время прогулки по Запретному городу в Пекине Трамп заявил, что история Поднебесной насчитывает пять тысяч лет.

На это Си Цзиньпин ответил, что письменности Китая три тысячи лет. В свою очередь глава Белого дома подчеркнул, что самая древняя культура на планете – египетская. "По словам историков, ей порядка восьми тысяч лет", – сказал президент США.

Председатель КНР согласился, что страна пирамид в целом древнее Поднебесной. В то же время он отметил, что китайская история – самая длинная непрерывная в мире.





Напомним, несколько дней назад глава Белого дома совершил визит в Японию. Он провел переговоры с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Кроме того, в расписании американского лидера стояла встреча с императорской четой Акихито и Митико.

По сложившейся японской традиции перед встречей с монаршими особами необходимо принять участие в ритуальном кормлении карпов кои в пруду дворца Акасака. По правилам рыб надо подманивать небольшими порциями корма. Однако Трамп наплевал на "условности": вместо этого он бросал в воду крупные порции, а затем и вовсе высыпал всю пачку.

По мнению некоторых наблюдателей, у политика просто не хватило терпения. Теперь же водоем необходимо будет очистить, поскольку большое количество еды вредит карпам кои и загрязняет воду.





Стоит отметить, что 45-й президент США периодически попадает в нелепые ситуации и регулярно демонстрирует свое невежество. Так, в сентябре на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН он упомянул несуществующее государство.

На встрече с африканскими лидерами он принялся нахваливать систему здравоохранения "Намбии". Позднее на официальном сайте Белого дома "Намбия" была заменена на Намибию – реально существующее государство на юге континента.



