Недовольный Макрон прислал гонца к Путину

Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман доставил Владимиру Путину послание своего президента Эммануэля Макрона. В обращении шла речь о конфликте на Украине.

Об этом посланник заявил на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. "Оно касается Украины. Это, конечно, довлеет над нашими отношениями, в конце концов, это и есть причина санкций", – приводит слова Шевенмана "Интерфакс". Спецпредставитель настаивает на выполнении минских соглашений и видит реальный шанс реализации договоренностей в назначении нового немецкого правительства.

Отметим, что Шевенман запутался в собственных словах. Если в разговоре с представителем Совета Федерации он утверждал, что речь в соглашении идет об Украине, то в комментарии РИА Новости заявил, что основная тема послания – ситуация в Сирии. "Послание касается ряда решений, которые стали результатом их телефонных переговоров… Это письмо, которое не обнародовано. Оно касается технических вопросов", – рассказал Шевенман журналистам.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, который пройдет в мае 2018 года. Об этом в конце октября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо этого, он рассказал о назначении нового дипломата на пост посла России во Франции. Им станет Алексей Мешков. "Он будет работать над тем, чтобы сегодняшняя конъюнктура не вмешивалась в процессы обеспечения национальных интересов российского и французского народов", – рассказал Лавров. Он отметил, что на данный момент вынужден признать попытки внедрения этой конъюнктуры в отношения между странами.

