Порошенко заказал нападение на Тимошенко

Петр Порошенко пытался заключить союз с Михаилом Саакашвили. По словам экс-губернатора Одесской области, президент Украины предложил ему атаковать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Саакашвили признался своим украинским сторонникам, что на уговоры не поддался.

Послание президента Михаилу Саакашвили доставил человек, который, по словам бывшего губернатора, "видит Порошенко каждый день". Петр Алексеевич не только определил цель, которую должна атаковать партия "Рух новых сил", созданная грузино-украинским политиком, но и выдвинул ряд условий.

Саакашвили рассказал журналистам, что доставивший послание человек "разговаривал с одним из ближайших Петра Алексеевича Порошенко. Тот, в свою очередь, передал экс-президенту Грузии "месседж" Петра Алексеевича ("А этот человек, который передавал месседж, видит Порошенко каждый день", – уточнил бывший губернатор). "Ко мне есть два требования: первое – я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится… И второе, что он мне сказал: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе", – сообщил Саакашвили.

От последних предложений Порошенко Саакашвили, по его словам, отказался. В ответ ему пригрозили. "Мне указали на судьбу грузин, которых без суда и следствия схватили на улице, абсолютно беззаконно выслали в Грузию… СБУ, как мне сообщили, собирала все это время на меня компромат, и они этот компромат сольют дружественной власти, телевидению и средствам массмедиа", – сказал бывший губернатор.



Партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" начала акцию протеста у здания Верховной рады 17 октября. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. Сторонников бывшего грузинского президента поддержали активисты "Батькивщины", "Самопомощи", националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. Порошенко, в свою очередь, 20 октября заявил, что организаторам акции не нужны изменения, ими движет "жажда крови", напоминает телеканал "112 Украина".