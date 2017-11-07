Порошенко заказал нападение на Тимошенко

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Вторник 7 ноября
Лента новостей
17:59
В Брюсселе спланировали подлость против "Газпрома"
17:41
Цену на iPhone X подняли в несколько раз
16:56
В Госдуме назвали главные уроки Октябрьской революции
16:40
Пенсионный фонд потерял миллиарды накоплений россиян
16:39
Прощание с Великим Октябрем
16:11
Контактный центр Стройкомплекса Москвы доказал свою эффективность
16:07
В Москве грабитель подбросил в офис гранату
15:54
Известный певец пересадил волосы со спины на голову
15:31
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
15:00
Мажоры устроили в Москве гонки по встречной (видео)
14:45
Стеклянная посуда с узорами опасна для здоровья
14:24
Во Внуково пассажиры жалуются на непереносимый запах гари
14:23
Smart ForFour: умник в семье Mercedes-Benz
14:20
Известный актер борется за жизнь отравленной жены
14:13
Влад Сташевский после химии перестал выходить на сцену
14:10
Неожиданные подробности личной жизни Дмитрия Киселева
14:06
Под Вологдой охотник подстрелил товарища вместо лося
13:57
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
13:51
Актер Кокшенов заговорил после инсульта
13:45
Мужу Кабаевой угрожали перед жестоким избиением
13:38
Осквернение Вечного огня в Киеве возмутило Россию
13:23
Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой
13:19
Мегацунами уничтожит 11 стран
13:14
Иностранцы едут в Россию ради смены внешности
13:12
Крутой влез в скандал с Галкиным
12:56
Как вызвать хорошие сны
12:54
Столичного подполковника уволили за роман с заключенным
12:53
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
12:33
У берегов Италии нашли тела 26 девочек
12:13
Во Внуково произошло задымление
12:08
Старое фото Пригожина с волосами произвело фурор
12:00
Двойник Димы Билана обокрал кондуктора автобуса (видео)
11:56
Дебошир устроил переполох в особняке ветерана ФСБ
11:25
Курганский "каннибал" поссорил Первый канал с НТВ
11:19
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
11:12
В Киеве вандалы залили Вечный огонь цементом
10:56
Трамп подложил свинью европейцам
10:51
В кафе на севере Москвы неизвестный устроил поножовщину
10:49
50-летняя Фандера показала соблазнительную фигуру
10:36
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
10:36
Запрет гимна России на Олимпиаде взбесил Москву
10:01
Трамп унизил супругу на публике
09:45
В столице открывается зимняя навигация по Москве-реке
09:43
Муж Лизы Боярской: Я был готов кого бы то ни было покусать
09:32
На трассе под Красноярском перевернулся автобус
09:14
Подробности жестокого избиения рэпера Гнойного
09:06
Участница "Дома-2" о новом романе Ольги Бузовой
09:00
Муниципальные депутаты пиарятся на мертвых
08:59
Сборную России по хоккею разгромила команда из Америки
08:39
Пьяных водителей посадят в тюрьму на три года
08:39
В жуткой авиакатастрофе на Амуре выжил пилот
08:27
Сексуальная военнослужащая покорила Сеть
08:16
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
07:57
На юго-западе Москвы случился пожар
19:28
Звезда "Стрелок": Меня на кастинге сразу попросили раздеться
18:00
Покупатель ударил топором продавца в "Пятерочке" (видео)
17:48
Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
17:09
На горе у перевала Дятлова нашли обломок НЛО
16:40
Участница "Уральских пельменей" раскрыла секрет экстремального похудения
16:20
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
15:56
Канделаки пришла в Кремль в похабном платье
15:35
Неугомонную Багдасарян поймали на вождении без прав в Москве
15:27
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
14:56
Известный актер лишился голоса после инсульта
14:29
Малинин согласился оплатить лечение умирающему отцу после травли
14:11
Квадроцикл влетел в толпу зрителей под Краснодаром (видео)
13:58
Красотки из "Дома-2" повздорили из-за ворованных вещей
13:17
Мужчина с пистолетом пытался ограбить банк в Москве
13:05
Борисова решилась на неожиданный поступок после поездки в Москву
12:42
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
12:22
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир
12:07
Корчевников возмутил фотографиями трупов
11:42
Панин пригрозил Галкину убийством после грязных гей-разборок
11:10
Обнищавшая Волочкова экономит на дочери
10:39
Джигурда и Анисина ждут третьего ребенка
10:08
Гуляка Аршавин надеется на прощение жены
10:00
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
09:43
В пожаре на севере Москвы погибли люди
19:12
Папарацци сняли Башарова в странном виде
18:49
Джигарханян после скандального развода остался ни с чем
18:09
В Москве людей чудом спасли из горящей машины
17:53
Голая Литвинова прикрыла прелести сумкой
17:25
Настя Каменских ушла от Потапа и крупно опозорилась
16:56
В Москве выставлявшего аварийный знак водителя сбил автомобиль
16:52
Сын Вячеслава Зайцева оправдался за семейные дрязги
16:36
В подъезде на востоке Москвы найдено тело женщины
16:25
Дима Билан делал интимные вещи перед толпой
16:09
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
15:32
Валерия пристыдила Авраама Руссо
14:37
В центре Москвы задержаны 200 человек с оружием
14:23
Муж-изменщик закатил Бородиной скандал
13:53
Юлия Ковальчук восхитила идеальной фигурой после родов
13:18
Жена бросила онкобольного Гайдуляна
12:50
Под Москвой собутыльница избила 18-летнюю девушку
12:38
Постаревшую Стриженову отправляют под нож
11:50
Трехлетняя дочь произвела фурор на прощальном концерте Тимати
11:11
В центре Москвы пьяный мужчина избил бригаду скорой
10:47
Самые сексапильные участницы "Голоса-6"
10:33
Юный маг-красавчик расплакался из-за ухода с "Битвы экстрасенсов"
10:02
Маньяк-некрофил с добрыми глазами охотился на женщин в красном
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян после скандального развода остался ни с чем
Бородина взорвалась после обвинений Бузовой
Дмитрий Шепелев живет с подругой Жанны Фриске
Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Политика

Порошенко заказал нападение на Тимошенко

Фото: instagram.com/badiksp
Петр Порошенко пытался заключить союз с Михаилом Саакашвили. По словам экс-губернатора Одесской области, президент Украины предложил ему атаковать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Саакашвили признался своим украинским сторонникам, что на уговоры не поддался.
прочитано 809 раз

Послание президента Михаилу Саакашвили доставил человек, который, по словам бывшего губернатора, "видит Порошенко каждый день". Петр Алексеевич не только определил цель, которую должна атаковать партия "Рух новых сил", созданная грузино-украинским политиком, но и выдвинул ряд условий.

ПО ТЕМЕ

Бунтующий Саакашвили подставил Авакова

Порошенко заложил бомбу под Авакова

Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата

Саакашвили рассказал журналистам, что доставивший послание человек "разговаривал с одним из ближайших Петра Алексеевича Порошенко. Тот, в свою очередь, передал экс-президенту Грузии "месседж" Петра Алексеевича ("А этот человек, который передавал месседж, видит Порошенко каждый день", – уточнил бывший губернатор). "Ко мне есть два требования: первое – я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится… И второе, что он мне сказал: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе", – сообщил Саакашвили.

От последних предложений Порошенко Саакашвили, по его словам, отказался. В ответ ему пригрозили. "Мне указали на судьбу грузин, которых без суда и следствия схватили на улице, абсолютно беззаконно выслали в Грузию… СБУ, как мне сообщили, собирала все это время на меня компромат, и они этот компромат сольют дружественной власти, телевидению и средствам массмедиа", – сказал бывший губернатор. 

Партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" начала акцию протеста у здания Верховной рады 17 октября. Митингующие установили палатки, баррикаду и полевую кухню. Сторонников бывшего грузинского президента поддержали активисты "Батькивщины", "Самопомощи", националистических партий "Свобода" и "Национальный корпус". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. Порошенко, в свою очередь, 20 октября заявил, что организаторам акции не нужны изменения, ими движет "жажда крови", напоминает телеканал "112 Украина".

Автор: Андрей Евлампиев7 ноября 2017, 14:57

Политика

Собчак оказалась в центре гей-скандала
Нетерпеливый Трамп опозорился на встрече с Абэ (видео)
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Шоу-бизнес

Онкобольной Задорнов молит простить ему грехи
Известный певец пересадил волосы со спины на голову
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
Известный актер борется за жизнь отравленной жены

Проишествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Lifestyle

Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Шоу-бизнес

Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии

Виталине потребовалась помощь психолога
Шоу-бизнес

Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой

Певец считает, что артисты тянутся к рюмке из-за одиночества

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой

Перепалка двух шахматистов произошла в Twitter
Hi-tech

Цену на iPhone X подняли в несколько раз

На самом деле устройство стоит всего 21 тысячу рублей

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Сексуальная военнослужащая покорила Сеть
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Запрет гимна России на Олимпиаде взбесил Москву
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике

Регионы

Покупатель ударил топором продавца в "Пятерочке" (видео)
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
Квадроцикл влетел в толпу зрителей под Краснодаром (видео)
Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru