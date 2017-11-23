Эрдоган подставил Путина в истории со стулом

Стало известно, что на самом деле произошло после переговоров лидера России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Последний невольно "подставил" партнера.

На кадрах, опубликованных Life.ru, которые были сделаны с другого ракурса, видно, что президент Турции сам неловким движением уронил кресло. По стечению обстоятельств, это произошло ровно в тот момент, когда Путин убирал руку. Именно из-за этого создалось впечатление, что российский лидер опрокинул стул.

Своим неловким движением Эрдоган подставил Путина. Многие журналисты начали писать о "новой агрессии Кремля" и прочих, не заслуживающих доверия фактах. Отметим, в России есть примета: если стул упал, когда с него встают, то сидевший на нем – лжец.