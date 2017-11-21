Центр Луганска перекрыли "зеленые человечки"

Вооруженные люди в зеленой камуфляжной форме с оружием перекрыли центральные улицы Луганска. Автоматчики никого не подпускают к зданию администрации и Министерства внутренних дел ЛНР.

Опознавательных знаков и шевронов на форме вооруженных людей нет, зато в руках они держат автоматы и ручные пулеметы Калашникова. Автоматчики заблокировали подъезды автотранспорта к зданию МВД, расположенному на улице Коцюбинского. На рукавах у них белые повязки для идентификации "свой-чужой". У одного из подъездов выставлен БТР.



Также автобусами и автомобилями перекрыта проезжая часть около здания администрации. Рядом с техникой находятся вооруженные люди. Корреспонденту местного телевидения удалось с ними пообщаться. За кадром журналист утверждает, что люди в камуфляже отказываются покидать площадь по приказу руководства республики. Представляться они отказываются, лишь сообщают, что проводятся некие совместные учения.

Источник в силовых структурах самопровозглашенной республики сообщил "Интерфаксу", что происходящее может быть связано с отставкой накануне главы МВД Игоря Корнета, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Его подробности не разглашаются.

По данным анонимного собеседника агентства, утром 21 ноября сотрудники МВД направили главе республики обращение, в котором высказали недовольство увольнением своего шефа.