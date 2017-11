Трамп решил самоутвердиться за счет узбека

"Террорист был рад, когда он попросил повесить флаг "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) в его больничной палате. Заслуживает смертной казни", – написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По мнению Сергея Маркова, такими заявлениями глава Белого дома пытается найти себе поддержку. "Он пытается понравиться американскому обществу, для него очень важно иметь общественную поддержку", – цитирует политолога НСН.

Эксперт отметил, что помощь со стороны общественности имеет сейчас ключевое значение для американского лидера. "Тогда сенаторы и конгрессмены пойдут на выборы в следующем году с просьбой его поддержки. Если же им нужна будет его поддержка на выборах, то они будут поддерживать его в Сенате и Конгрессе", – полагает Марков. В таком случае, уверен он, главе Белого дома не грозит импичмент, а это значит, что у него появляется шанс справиться со своими врагами в Конгрессе, которые стараются ограничить его полномочия как главы государства.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!