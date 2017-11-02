Трамп решил самоутвердиться за счет узбека

Президент США Дональд Трамп пригрозил смертной казнью террористу, устроившему теракт на Манхэттене. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, такими заявлениями глава Белого дома пытается самоутвердиться и повысить свой политический вес.

"Террорист был рад, когда он попросил повесить флаг "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) в его больничной палате. Заслуживает смертной казни", – написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По мнению Сергея Маркова, такими заявлениями глава Белого дома пытается найти себе поддержку. "Он пытается понравиться американскому обществу, для него очень важно иметь общественную поддержку", – цитирует политолога НСН.

Эксперт отметил, что помощь со стороны общественности имеет сейчас ключевое значение для американского лидера. "Тогда сенаторы и конгрессмены пойдут на выборы в следующем году с просьбой его поддержки. Если же им нужна будет его поддержка на выборах, то они будут поддерживать его в Сенате и Конгрессе", – полагает Марков. В таком случае, уверен он, главе Белого дома не грозит импичмент, а это значит, что у него появляется шанс справиться со своими врагами в Конгрессе, которые стараются ограничить его полномочия как главы государства.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.

Действительно, американские конгрессмены с самого начала президентства Трампа начали жестко оппонировать 45-му главе Белого дома. Наглядным отражением внутренней борьбы в американском истеблишменте стал принятый прошлым летом закон о новых санкциях против России, который, помимо прочего, содержал положение, согласно которому американский лидер не имел права без одобрения Конгресса отменять экономические ограничения против Москвы.

Напомним, 31 октября уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил теракт в Нью-Йорке. Сев за руль грузовика, он направил автомобиль на велосипедную дорожку и сбил находившихся там людей.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Позже правоохранители нашли в грузовике записку, в которой террорист присягнул на верность "Исламскому государству".

