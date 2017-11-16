Киев призвал к диверсиям против "подлого" Лукашенко
Новые угрозы в адрес Белоруссии прозвучали в эфире телеканала "112 Украина". Хитроумный план разработал член Киевского городского совета и бывший депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко.
По словам политика, Александр Лукашенко ответит за предательство. "Мы должны делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния России", – заявил он. Депутат уточнил, что дипломатическими мерами не обойтись: нужно подключать разведку для совершения диверсий против режима белорусского лидера.
Выступил Мирошниченко и за введение визового режима с соседним государством, передает РИА ФАН. "Поскольку Белоруссия сегодня практически имеет общую границу и совместные военные интересы с Россией, то, говоря о том, что надо применять визовый режим с Россией, мы должны говорить о том же по отношению к Белоруссии", – сказал он.
Представители многих местных политических сил считают, что Лукашенко ведет себя подло по отношению к Украине. Он симпатизирует российскому президенту Владимиру Путину, чем вызывает негативную реакцию Киева.
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