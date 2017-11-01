Бунтующий Саакашвили подставил Авакова

За задержанием сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра стоит лидер страны Петр Порошенко. По словам экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, всему виной организованный им Михомайдан, который Аваков отказался разгонять.

"Сегодняшняя история связана действительно с нашей акцией", – заявил экс-руководитель Одесской области в эфире телеканала NewsOne. По его словам, Порошенко потребовал от Авакова принять меры в отношении протестующих, на что тот ответил категорическим отказом.

После этого, продолжил Саакашвили, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подняло дело о растрате бюджетных средств при закупках в МВД, к которым оказался причастен сын главы Министерства внутренних дел Незалежной. "Конечно, по указанию Порошенко, это вообще не вызывает никакого сомнения", – добавил политик.

Напомним, НАБУ 31 октября задержало Александра Авакова в связи с расследованием дела о рюкзаках. По утверждению следователей ведомства, их закупка для нужд силовиков в 2014-2015 годах сопровождалась серьезными нецелевыми тратами.







Директор Центра политологических экспертиз Финансового университета Павел Салин назвал происходящее отражением разборок между группами влияния внутри украинской элиты. "Эти группы следят за огрехами друг друга и выносят их в политическое поле, когда это необходимо. Поэтому на 99% можно быть уверенным, что скандал является ударом по позициям Авакова, у которого затяжной конфликт с Порошенко, причем удар этот нанес именно глава украинского государства", – прокомментировал ситуацию для Dni.Ru политолог.

Однако сам Аваков, видимо, предпочел не выносить сор из избы. Мол, слухи о его конфликте с Порошенко сильно преувеличены. "Перейдите из мира фантазий в реальность. Это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций", – написал глава украинского МВД на своей странице в Twitter. Он добавил, что его отношения с президентом – не более чем дружеские.