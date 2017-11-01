Украина показала "основу" для возвращения Крыма

Власти Украины внесли в третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Соавторами документа выступили 34 страны.

О новом проекте сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает "Укринформ". Он уточнил, что в резолюции содержится требование к России снять запрет с запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа", а также обеспечить населению полуострова обучение на украинском и крымско-татарском языках.

В документе подчеркивается важность доступа в Крым международных организаций. Николенко уточнил, что голосование по резолюции в третьем комитете запланировано на середину ноября, сообщает газета "Известия". Как ожидается, в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее. "Сейчас соавторами документа выступили 34 страны", – отметил украинский дипломат.

Ранее стало известно, что Украина готовит ракетную атаку на Крымский полуостров. Об этом заявил командир 5-го батальона Украинской добровольческой армии Владислав Литвин.

В интервью для издания "Апостроф" он отметил, что Киев обладает развитыми ракетными технологиями. По словам Литвина, если армия Незалежной захочет уничтожить военную базу вероятного противника, то у нее есть все необходимые для этого ракетные вооружения. Вероятно, он имел в виду российские военные объекты, находящиеся на территории Крымского полуострова.

