Украина объединилась с Грузией для войны с Россией

Киев нашел "товарищей по несчастью". Глава МИД Украины призвал Грузию и Молдавию вступить в коалицию по борьбе с "российской угрозой".

Россия представляет собой "общий вызов" для территориальной целостности и суверенитета Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Своей убежденностью украинский министр иностранных дел поделился с коллегами из стран ГУАМ. Павел Климкин уверен, что члены организации должны "вместе противостоять этому вызову, работать в этом направлении и вложить усилия".

ГУАМ – союз Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. С подачи Запада проект был основан ровно 20 лет назад. До 2005 года в организацию входил еще и Узбекистан. Специальное заседание глав МИД стран союза прошло 8 октября в Тбилиси. По его итогам было подписано совместное коммюнике, в котором государства ГУАМ подтвердили желание "продолжать тесное сотрудничество и углублять экономические отношения", передает "Телеграф".

Павел Климкин периодически выступает с антироссийскими заявлениями (что, видимо, ему положено по должности). Так, весной 2017 года в своей статье для британской The Guardian он назвал Россию "крупнейшей угрозой для безопасности и единства Запада с 1945 года". А санкции в отношении Москвы "медленно снижают ее способность дестабилизировать ситуацию в Европе и во всем мире", – уверен украинский дипломат. Климкин считает, что вести переговоры с Россией можно только с позиции силы.

Недавно он отметился очередным достижением на посту главы МИДа. Ему удалось договориться с коллегами из Индии о совместном кинопроизводстве на территории Незалежной. Незадолго до этого знаменательного события президент Украины Петр Порошенко подписал законы "Об украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографа в Украине". В соответствии с ними, право на господдержку будет иметь только продукция, произведенная на украинском языке.