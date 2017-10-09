Эрдоган едет к Порошенко решать "вопрос Крыма"

Президент Украины Петр Порошенко готовится к переговорам с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Ключевым мероприятием станет заседание стратегического совета высокого уровня двух стран. Ожидается, что, помимо прочего, лидеры будут говорить о Крымском полуострове.

Эрдоган прибывает на Украину в понедельник, 9 октября. Как сообщает сайт турецкого лидера, главы государств будут обсуждать пути "углубления двухстороннего сотрудничества и стратегического взаимодействия", а также ряд вопросов международной безопасности.

Вместе с тем в Анкаре отметили, что Эрдоган обсудит с Порошенко "крымский вопрос". Ожидается, что президенты будут говорить о ситуации вокруг крымско-татарского населения полуострова. Украина неоднократно заявляла, что Россия якобы притесняет крымских татар.

Официальная церемония встречи Эрдогана и Порошенко начнется в 13:00 перед комплексом зданий администрации украинского лидера. Переговоры продлятся два часа, после чего политики выйдут к прессе.





Напомним, в марте 2017 года Турция сделала недружественный шаг по отношению к Крыму. Анкара прекратила паромное сообщение с полуостровом, которое было возобновлено в конце прошлого года. Причины такого решения в Турции предпочли не объяснять.

По словам директора компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислава Гвоздилова, из-за закрытия переправы невозможна поставка продуктов и товаров из Турции. При этом Эрдоган неоднократно поддерживал Порошенко в его оценке ситуации вокруг полуострова. Он заверял президента Украины в том, что его позицию не изменит даже восстановление отношений с Россией.

