У Порошенко диагностировали осеннее обострение

Президенту Украины Петру Порошенко поставили диагноз. По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, у украинского лидера осеннее обострение.

В Донецке прокомментировали внесенный Порошенко накануне, 4 октября, в Верховную раду законопроект "О реинтеграции Донбасса". Захарченко заявил, что нормативно-правовой акт – "пустышка", которая никак не приближает урегулирование конфликта.

"Закон, который внес Порошенко – сейчас, я так понимаю, там идет голосование, в Верховной раде, по особому статусу, чем это все закончится, на самом деле неизвестно, пускай Порошенко вносит все, что хочет, это его личная проблема", – сказал глава ДНР. По его словам, в случае если законопроект будет принят, это послужит лишь нагнетению ситуацию в Донбассе, с которым Киев по-прежнему не хочет договариваться напрямую.

Захарченко: Возвращение Донбасса на Украину положит конец режиму Порошенкоhttps://t.co/PhvcFBBL2c pic.twitter.com/lVRNIGKSgn — Харьков новости (@harkovnews) 29 сентября 2017 г.

Захарченко уверен: в украинском руководстве готовы симулировать любую деятельность, лишь бы не предпринимать реальные шаги по урегулированию ситуации. "Так осень у нас началась, обострение", – оценил инициативу Порошенко лидер Донецкой республики.

Напомним, Петр Порошенко накануне внес на рассмотрение украинского парламента два законопроекта по Донбассу. В соответствии с одним из них, предлагается продлить действие закона об особом статусе региона на один год. Второй нормативно-правовой акт – о реинтеграции Донбасса – называет Россию "страной-агрессором", вместе с тем закрепляя приоритет минских договоренностей в деле урегулирования ситуации на востоке Украины.

В Киеве полагают, что внесенные в Верховную раду нормативно-правовые акты усилят украинскую позицию по вопросу ввода миротворцев в зону конфликта, с инициативой чего выступил в начале сентября президент России Владимир Путин.