Путин предупредил нового посла США

Президент Владимир Путин недоволен нынешними отношениями России и США. Об этом глава государства сказал в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами 20 государств.

Эти слова были адресованы в первую очередь новому американскому послу Джону Хантсману. Дипломат прилетел в Москву накануне, 2 октября, с супругой. Его предшественник Джон Теффт покинул Россию, не дожидаясь прибытия коллеги.

"Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", — сказал Путин.

Американский сенат на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру экс-губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в России. До этого политик и дипломат представлял Вашингтон в Сингапуре и Китае.





Выступая перед послами на церемонии вручения верительных грамот, Владимир Путин затронул практически все актуальные международные проблемы. Обращаясь к дипломатам, президент сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы работа иностранных послов была эффективной и успешной.

При этом президент напомнил, что мир сейчас переживает непростой период. "Вы возглавляете свои миссии в весьма сложный период, когда усиливается напряженность в мире", – отметил президент и добавил, что на очередной сессии Генассамблеи ООН звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество. И в этой ситуации для всех стран должно быть приоритетом верховенство права, указал глава государства.

Обратился Владимир Путин и к теме реформирования ООН, которую лоббирует американский президент Дональд Трамп. Российская сторона признает целесообразность таких реформ, но организация должна быть адаптирована к требованиям сегодняшнего дня.

Говоря о ситуации в Каталонии после прошедшего там референдума о независимости, Путин отметил, что это внутреннее дело Испанского королевства. Россия переживает за Испанию в связи с референдумом, однако надеется, что кризис удастся преодолеть, добавил президент.

Обращаясь к сирийской проблематике, Путин заявил, что достигнутые в Астане договоренности по зонам деэскалации в этой арабской стране создают условия для приближения к выполнению резолюции Совбеза ООН №2 244 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, сообщает ТАСС.

Путин также высказал обеспокоенность этническим конфликтом в Мьянме и призвал все стороны к сдержанности и урегулированию политическим путем, без нарушений прав человека.