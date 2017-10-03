Путин предупредил нового посла США

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Вторник 3 октября
Лента новостей
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
16:09
У Собчак нашлась "сестра-близнец"
15:56
Оленеводу дали 18 лет за убийство менеджеров "Газпрома"
15:43
МЦК интегрируют с железной дорогой
15:43
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
15:20
Украинцы бегут от нищеты и безработицы
15:10
"Куриный" смех фермера довел журналиста до истерики (видео)
14:48
Яна Троянова призналась в любви известной актрисе
14:46
В Москве разрешат оплачивать проезд кольцами
14:40
Библиотекарь умер в шкафу во время секс-игры
14:35
Террористы в Сирии терпят поражение
14:31
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
14:21
Власти Москвы освободили участников реновации от взносов на капремонт
14:20
Диана Шурыгина откровенно о беременности
14:06
Кадыров назвал причину травли Поклонской
14:01
Трамп вложился в процветание России
13:48
Оскандалившаяся Гузеева высказалась об аборте
13:44
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
13:42
Как легко и быстро справиться с депрессией
13:40
"Нобеля" по физике дали за гравитационные волны
13:20
Заслуженный артист России умер после дня рождения
13:15
Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон
12:56
Беременная Рапунцель показала фото с голым мужчиной
12:53
Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации
12:36
Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
12:31
Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
12:27
История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
12:18
В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком
12:05
Шестеро налетчиков отобрали у москвича 700 тысяч рублей
11:47
России пообещали суровую зиму
11:46
В Шереметьево сел лайнер с трещиной в кабине пилотов
11:40
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
11:29
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
11:18
Ученые выяснили происхождение воды на Марсе
11:10
Актер Пашинин объяснил уход в добровольцы ВСУ: Я нежный цветочек
11:01
В Московском зоопарке поселилась гривистая волчица
10:46
Покинувшая Россию Свиридова ужаснула своим видом
10:38
Поклонская связала "Матильду" с терактом в Лас-Вегасе
10:26
Телезвезда совратила сына-подростка своей подруги
10:07
Откровенное признание Андреевой о Бондарчуке
09:54
Россиянам пообещали выгодный курс доллара
09:50
Секс ускоряет старение организма
09:47
В Зеленограде пенсионер выстрелил в вооруженного палкой юношу
09:28
Татьяна Арнтгольц осталась одна
09:24
Миф о вреде спиннеров для психики развенчан
09:09
Легендарный рокер скончался в США
08:59
Хью Хефнер ублажал моделей необычными секс-игрушками
08:42
Ураган-убийца надвигается на Москву
08:37
Гузеева взорвалась и пригрозила проклятием
08:25
В Новой Москве в жутком ДТП пострадали пять человек
07:59
Пьяный полицейский с двумя сообщниками напал на скорую
07:52
На складе в Москве произошел крупный пожар
22:03
Изнасилованную Шурыгину перед свадьбой раскрепощал сексолог
21:59
США лишились защиты перед Россией
21:44
Экс-жена подставила Соловьева на "Пусть говорят"
21:39
На северо-востоке Москвы напали на водителя скорой помощи
21:20
На встрече Путина с главой Туркмении произошел конфуз
21:07
В России ищут опасные сосиски
21:01
В Новгороде должник спустил пристава с лестницы
20:33
5 самых вредных повседневных привычек
20:22
Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой
20:17
В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта
19:54
Борисова навсегда останется жить с наркоманами
19:53
В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber
19:23
Человек-невидимка: Что известно о стрелке из Лас-Вегаса
19:21
Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми
19:03
В Сети показали "убийцу" нового iPhone
18:43
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
18:38
Как изменился Рунет за 10 лет
18:27
Российские мамочки показали свои таланты
18:07
В Москве загорелся крупный автосервис
18:06
Когда россияне начнут богатеть
17:58
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
17:32
Свадебные фото Марии Куликовой
17:27
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова
17:23
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лас-Вегасе
16:59
Москвич пригрозил сжечь дом из-за холода в квартире
16:51
Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев
16:49
Водные процедуры приводят к скорой старости
16:34
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
16:29
Знаменитости плачут по погибшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе
16:26
Меладзе откровенно о романе с Брежневой
16:24
В "минировании" Москвы найден американский след
16:18
Напуганный счетом постоялец сбежал из отеля по проводам (видео)
15:54
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
15:51
Любовница Дмитрия Тарасова на девятом месяце
15:48
В Самаре самолет рухнул в реку
15:34
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
15:26
Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
15:26
"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями
15:26
В ФСБ подтвердили гибель солдата на границе с Украиной
15:12
В Москве загорелся бизнес-центр
15:11
Капитана подводной лодки уволили из-за секса с офицером
15:06
Мария Максакова вернулась домой
15:00
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
14:59
В Москве установят новые уличные туалеты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Политика

Путин предупредил нового посла США

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Владимир Путин недоволен нынешними отношениями России и США. Об этом глава государства сказал в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами 20 государств.
прочитано 1533 раза

Эти слова были адресованы в первую очередь новому американскому послу Джону Хантсману. Дипломат прилетел в Москву накануне, 2 октября, с супругой. Его предшественник Джон Теффт покинул Россию, не дожидаясь прибытия коллеги.

ПО ТЕМЕ

Путин замахнулся на главную проблему ЕС

Почему обессиленная Клинтон напала на Путина

Путин пристыдил "заблудившегося" Тиллерсона

"Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", — сказал Путин.

Американский сенат на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру экс-губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в России. До этого политик и дипломат представлял Вашингтон в Сингапуре и Китае.

Джон Хантсман. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Выступая перед послами на церемонии вручения верительных грамот, Владимир Путин затронул практически все актуальные международные проблемы. Обращаясь к дипломатам, президент сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы работа иностранных послов была эффективной и успешной.

При этом президент напомнил, что  мир сейчас переживает непростой период. "Вы возглавляете свои миссии в весьма сложный период, когда усиливается напряженность в мире", – отметил президент и добавил, что на очередной сессии Генассамблеи ООН звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество. И в этой ситуации для всех стран должно быть приоритетом верховенство права, указал глава государства.

Обратился Владимир Путин и к теме реформирования ООН, которую лоббирует американский президент Дональд Трамп. Российская сторона признает целесообразность таких реформ, но организация должна быть адаптирована к требованиям сегодняшнего дня.

Говоря о ситуации в Каталонии после прошедшего там референдума о независимости, Путин отметил, что это внутреннее дело Испанского королевства. Россия переживает за Испанию в связи с референдумом, однако надеется, что кризис удастся преодолеть, добавил президент.

Обращаясь к сирийской проблематике, Путин заявил, что достигнутые в Астане договоренности по зонам деэскалации в этой арабской стране создают условия для приближения к выполнению резолюции Совбеза ООН №2 244 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, сообщает ТАСС.

Путин также высказал обеспокоенность этническим конфликтом в Мьянме и призвал  все стороны к сдержанности и урегулированию политическим путем, без нарушений прав человека.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Автор: Александр Комаров3 октября 2017, 15:05

Политика

Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко
Киев закатил истерику из-за иностранных судов в Крыму
Россию возмутили враждебные действия Канады
МИД высмеял американских разведчиков

Шоу-бизнес

У Собчак нашлась "сестра-близнец"
Яна Троянова призналась в любви известной актрисе
Диана Шурыгина откровенно о беременности
Актриса Аронова рассказала об онкологии

Проишествия

Заслуженный артист России умер после дня рождения
Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон
Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации
В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком

Lifestyle

Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Шоу-бизнес

Долина предложила мужу жить втроем с любовницей

Возмутительные откровения бывшего супруга певицы
Шоу-бизнес

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье

Дважды изнасилованная девушка предстала в неожиданном образе
Шоу-бизнес

Откровенное признание Андреевой о Бондарчуке

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель показала фото с голым мужчиной

Девушка уверена, что все у нее будет хорошо

Гороскоп

Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя

Фоторепортажи

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
Лучшие роли Олега Ефремова

Спорт

Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова

Регионы

Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru