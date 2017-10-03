Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко

Глава МВД Украины нацелился на президента страны Петра Порошенко – Арсен Аваков хочет лишить главу государства полномочий. Их конфликт приобретает новую окраску с появлением на политической сцене нового игрока.

Против главы Украины формируется большая коалиция, а у министра внутренних дел есть шанс выйти победителем из этого конфликта, уверен президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. "Порошенко хочет Авакова подвинуть, снять с должности министра, хотя сделать это не может в силу ограниченных конституционных полномочий. Впрочем, и это он мог бы решить, но "Народный фронт", создающий иллюзию парламентского большинства, в таком случае угрожает перейти в оппозицию", – пояснил политолог в интервью телеканалу "Звезда".

По словам эксперта, Верховной раде в таком случае грозит роспуск и досрочные выборы, а их украинский лидер боится как огня. Ищенко подчеркнул, что у министра появился реальный шанс расквитаться с оппонентом, поскольку против украинского президента формируется большая коалиция. В связи с этим Аваков даже позволил скандалисту Михаилу Саакашвили почти беспрепятственно попасть на территорию Украины.

Именно экс-губернатор Одесской области начал сколачивать вокруг себя большую коалицию, в которую вошли Арсен Аваков, Юлия Тимошенко, олигарх Игорь Коломойский и бывший депутат Александр Онищенко. Стоит напомнить, что экс-советник Авакова Антон Геращенко подтверждал, что между президентом Украины и главой МВД существует конфликт с первого дня избрания главы государства.