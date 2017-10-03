Порошенко подложили бомбу

Протесты и факельные шествия приготовили украинскому президенту его политические оппоненты в октябре. Причем выразят недовольство руководством страны как радикалы вроде "Нацкорпуса" и "Свободы", так и "Рух новых сил" экс-губернатора Михаила Саакашвили. Места для маневра Петру Порошенко не оставили – осень определит его судьбу, считают аналитики.

Реформу судебной системы, которую очень хочет довести до конца Порошенко, оппозиция называет не иначе, как попыткой узурпации власти. Если президенту удастся завершить свой замысел, то он будет полностью контролировать суды.

Но октябрь-ноябрь могут стать для президента определяющими месяцами. Протестный потенциал в украинском обществе резко вырос, и на середину октября уже назначены две крупные акции. 14 числа – на Покров Богородицы или День создания УПА (кто что празднует), назначено факельное шествие правых: тут будут все радикалы, вплоть до "Правого сектора", запрещенного в России.

Правые заявляют, что их марш не политический: просто будут чествовать кумиров-нацистов из Украинской повстанческой армии. А любые попытки присоседиться к шествию радикалы обещают жестоко карать. "Протестный потенциал, конечно, растет. Видим это по реакции людей на реформы – пенсионную, медицинскую, образовательную. И население, и политики сопротивляются трансформациям. Но кто из политиков и как подойдет к протестам – будет ли это качание или попытки показать неправоту власти, – покажет время", - цитирует "Вести Украина" пресс-секретаря "Нацкорпуса" Александра Алферова.

Политологам интересно, как отреагирует в этой ситуации правоохранительная система. "В этом году их традиционные факельные шествия практически совпадают по времени с акциями Саакашвили, и у Авакова оказывается "золотая акция". Если кто-то, например, пойдет на штурм Рады, даст ли Аваков команду обеспечивать порядок Нацгвардии и полиции? Или произойдет так, как в случае с прорывом границы Саакашвили, когда пограничники отошли в сторону?" – задается вопросом политолог Константин Бондаренко. Он отмечает, что президента эти перспективы заставляют сильно нервничать.

Акция "Руха новых сил" Михаила Саакашвили запланирована на 17 октября. Бывший губернатор Одесской области привычно обещает всех покарать и принести на землю демократический рай. "Власть сошла с ума, но мы выпишем сильное успокоительное", – пишет он в Facebook.

Руководство "Руха" называет акцию всеукраинской, в Киеве намечен "основной протест". Требования, с которыми сторонники Саакашвили пойдут на улицы – снять неприкосновенность с депутатов, принять новый закон о выборах и создать антикоррупционные суды.

Есть и еще одно требование: импичмент Порошенко. Как отмечает издание, о своем участии в акции заявили силы и организации из либерально-демократической части спектра, а также те, кого связывают с грантовым финансированием. Поддержит их и "Свобода", а вот по поводу "Батькивщины" Юлии Тимошенко пока есть сомнения.