Кто спас Порошенко от диктаторской судьбы Януковича

Арсен Аваков встал на пути Петра Порошенко к диктатуре на Украине. Министр внутренних дел не дал президенту сосредоточить всю власть в одних руках.

О конфликте политиков рассказал бывший советник главы МВД Антон Геращенко, ныне занимающий кресло депутата Верховной рады. Он утверждает, что противостояние между одними из самых влиятельных людей Украины началось со дня избрания Порошенко президентом.

Разногласия происходят из-за желания главы Незалежной взять под свой полный контроль работу МВД. "Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках. Я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", – сказал народный депутат в эфире ICTV.

Бывший советник министра уверен, что тот поддерживает во властных кругах страны равновесие. "На сегодня президент отвечает за Службу безопасности Украины, предлагает генерального прокурора Украины, а Арсен Аваков является балансом власти в стране", – заявил Геращенко. Он напомнил, что полный контроль над силовыми структурами был у Виктора Януковича, который в итоге бежал из страны, потеряв власть.

Отметим, что многие эксперты считают положение Авакова шатким. Несколько месяцев назад Сергей Лещенко, депутат от партии президента "Блок Петра Порошенко", обвинил главу МВД в заговоре и подготовке к государственному перевороту. Парламентарий утверждал, что Аваков собирается устроить еще одну революцию и стать президентом Украины, используя помощь криминального мира и организованной преступности.

Лещенко считает, что министр внутренних дел контролирует действия правительства. "Не секрет, что без визы Авакова правительство решение не принимает. Кроме того, он является "смотрящим" над министрами, которые работают от "Народного фронта", – заявил народный депутат. Однако доказать свои обвинения он не смог.