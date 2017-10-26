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На президентских амбициях Собчак поставили крест

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Рейтинг доверия россиян к вероятному кандидату на выборах президента в следующем году Ксении Собчак предельно низок, поэтому ее шансы на победу крайне невелики. Об этом заявил политический аналитик Андрей Епифанцев.
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Эксперт отметил, что часть населения недолюбливает телеведущую по самым разным причинам: политическая позиция светской львицы, ряд проектов на ТВ. "Ее заявление о выдвижении только усилило неприятие ее народом", – цитирует Епифанцева НСН.

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Кроме того, эксперт пожурил Собчак за отсутствие внятной политической программы. "Зачем же ты идешь в политику, дорогая?" – возмутился политолог. И это не говоря о том, добавил он, что вероятный кандидат в президенты заявила о принадлежности Крыма Украине. "Понятно, что это будет вызывать негатив", – сказал Епифанцев.

По его словам, вряд ли телеведущая до выборов сможет хоть как-то изменить свой негативный образ, сложившийся у народа. "Это просто невозможно", – констатировал политолог. С тем "багажом", с которым Собчак собирается бороться за главный государственный пост, рассчитывать на победу не стоит, резюмировал политический аналитик.


Напомним, телеведущая и светская львица Ксения Собчак, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, объявила на днях о своем желании поучаствовать в предстоящих в марте следующего года выборах президента России. Во вторник, 24 октября, она выступила на пресс-конференции, где рассказала о своих дальнейших шагах.

Помимо прочего, она назвала имя главы своего избирательного штаба. Выбор телеведущей пал на Игоря Малашенко – бывшего гендиректора телерадиокомпании "Останкино", одного из основателей телекомпании НТВ. Ранее он возглавлял предвыборный штаб первого президента России Бориса Ельцина на выборах в 1996 году.

Автор: Иван Поляков26 октября 2017, 18:14

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