На президентских амбициях Собчак поставили крест

Рейтинг доверия россиян к вероятному кандидату на выборах президента в следующем году Ксении Собчак предельно низок, поэтому ее шансы на победу крайне невелики. Об этом заявил политический аналитик Андрей Епифанцев.

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