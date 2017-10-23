Играющего мускулами Трампа поймали на блефе

США в понедельник, 23 октября, привели несущие ядерное оружие стратегические бомбардировщики B-52 на круглосуточное боевое дежурство. Это произошло впервые с 1991 года. Однако эксперты призывают не опасаться такого шага: по их мнению, это блеф президента Дональда Трампа и его попытка поиграть мускулами.

"У меня есть очень сильное сомнение в том, что это реальная подготовка к боевым действиям. Скорее всего, это сейчас игра", – заявил политолог-американист Михаил Таратута.

По словам эксперта, подобные шаги вполне вписываются в стиль поведения нынешнего главы Белого дома, в том числе относительно напряженности в отношениях с КНДР. "Поднимать ставки высоко перед тем, как идти на какую-то сделку", – цитирует аналитика НСН.

Даже несмотря на подчеркнуто агрессивное поведение американского лидера, он вряд ли решится нанести удар первым, полагает Таратута. "На корейском полуострове расположены их базы, и там находятся тысячи американцев. Сомневаюсь, что они подвергнут их жизни опасности. Это будет конец Трампу как президенту", – сказал он.

Не станет переводить конфликт с Вашингтоном в "горячую фазу" и Пхеньян, уверен аналитик. По его мнению, в руководстве Северной Кореи прекрасно понимают, что в случае боевых действий шансов одержать военную победу у них нет. "Так что, я думаю, что все закончится если не урегулированием, то, во всяком случае, какими-то договоренностями", – резюмировал Таратута.

Напомним, отношения США и КНДР серьезно обострились в апреле этого года, когда президент Дональд Трамп направил к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку военно-морских сил. Глава Белого дома в ультимативных тонах потребовал от руководства Северной Кореи приостановить ракетно-ядерные испытания, в противном случае угрожая решить вопрос силой.





Тем не менее, никаких реальных действий Трамп предпринимать не стал, а сам конфликт так и остался в формате словесной перебранки между Вашингтоном и Пхеньяном. Стороны не стеснялись жестких и смелых формулировок. Так, американский лидер за прошедшие полгода неоднократно грозил КНДР "полным уничтожением" и "смертоносным огнем". Из Северной Кореи в ответ неслись не менее пафосные заявления.

В середине октября после встречи с американскими военными чиновниками Трамп сделал загадочное заявление о "затишье перед бурей". Смысл своих слов глава Белого дома объяснять не стал. "Узнаете", – коротко ответил политик озадаченным журналистам.

