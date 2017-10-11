Порошенко отказался продавать Крым

Президент Украины никак не может смириться с потерей Крыма. Выступая перед депутатами ПАСЕ в Страсбурге, Петр Порошенко заявил, что не считает закрытым вопрос о принадлежности полуострова.

Так украинский лидер ответил президенту Чехии Милошу Земану, заявившему накануне там же, в ПАСЕ, что потеря Украиной Крыма – это завершенное дело, а Россия и Украина могли бы договориться о выплате Москвой компенсаций в финансовой форме или нефтью и газом.

"Я решительно отвергаю заявления тех, кто говорит о Крыме как о fait accompli (завершенном деле). Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ", – сказал Порошенко.

Далее он, как всегда, набросился на Россию, обвинив ее в оккупации Крыма и ведении войны в Донбассе. "Цель России – уничтожить либеральные свободы и права человека. Они делают это в одних местах – танками, в других - фальшивыми новостями", – заявил президент Украины.

Депутаты ПАСЕ в очередной раз услышали жалобы Порошенко по поводу того, что Россия регулярно нарушает международные договоренности, достигнутые с целью установления мира на украинской земле. Президент заверил, что Украина никогда не оставит своих граждан, сообщает RT.

"Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках минских соглашений, ее войска все еще находятся на территории Украины, как в Крыму, так и на Донбассе", – сказал украинский лидер, забыв, что Россия не является субъектом договоренностей, достигнутых в Минске в феврале 2015 года.

Порошенко в ПАСЕ призвал удвоить усилия по защите прав человека в Крыму и на Донбассе https://t.co/c9XsYsJHYo pic.twitter.com/1ELyWOfjHW — Крым. Реалии (@krymrealii) 11 октября 2017 г.

Между тем за последние три года Крым посетили несколько делегаций европейских политиков. В частности, там побывали итальянские и французские парламентарии, которые не увидели на полуострове тех ужасов, о которых постоянно говорят на Украине.

9 октября в Крым прибыли представители украинских диаспор из Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии и Латвии. Они провели там свой первый международный съезд и пригласили посетить республику генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.