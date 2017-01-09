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Неудачница Клинтон испугалась новых выборов
Как сообщает издание со ссылкой на близкого друга Клинтон политолога Ниру Танден, бывшая кандидат в президенты не намерена принимать участие в новых выборах, а сосредоточится на благотворительной деятельностью. "Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост – будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая", – цитирует The Independent подругу Клинтон.
Ранее появилась информация о том, что бывший кандидат в кресло главы Белого дома рассматривается частью членов Демократической партии в качестве возможного кандидата на пост главы Нью-Йорка. Сообщалось, что Клинтон может заменить на этом месте крайне не популярного в городе Билла Де Блазио.
Dni.Ru напоминают, что ранее Клинтон обвинила президента России Владимира Путина в своем поражении на выборах. По словам политика, в ее неудаче виноват характер главы российского государства, который якобы затаил на нее обиду после того, как Клинтон в довольно резких тонах высказалась о российских парламентских выборах в 2011 году. По словам Клинтон, после этого случая найти общий язык они так и не смогли.
Обама ввёл новые антироссийские санкции, так так русские хакеры заставляли Хиллари Клинтон пользоваться незащищённой электронной почтой— Во///дь™ (@zubb_zer0) 4 января 2017 г.
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