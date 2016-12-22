Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах.

"Когда ты проигрываешь Дональду Трампу, ты попадаешь в этот лист", – прокомментировали свое решение в GQ.

Помимо Клинтон в список попали и некоторые другие американские политики. Среди них республиканец Джеб Буш, который принимал участие в предвыборной гонке, однако снял свою кандидатуру после поражения на партийных праймериз. Как считают в издании, "за ним полном гадких дел". При этом лишь одним представителем этой семьи в GQ не ограничились, поместив в уничижительный список все семейство целиком.

В число других политиков-неудачников попал также экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Призывая голосовать за выход из своей страны из ЕС, политик в итоге сам был вынужден уйти в отставку из-за соответствующего результата.

Dni.Ru напоминают, что ранее Хиллари Клинтон выступила с заявлением и объяснила причину своего поражения на выборах. По ее словам, вся вина в этом лежит на президенте России Владимире Путине, который якобы затаил злобу на бывшего кандидата в президенты в ее бытность госсекретарем Соединенных Штатов.

По словам политика, глава российского государства с тех пор решил ей отомстить, и предвыборная гонка в США оказалась для этого наиболее подходящим моментом. Она вновь затронула тему хакерских атак, которые, как убеждена Клинтон, проводила Россия по прямым указаниям из Кремля.

На этом фоне влиятельное американское издание The Washington Post заявило о ряде американских СМИ, которые помогали России воздействовать на выборы. Как объяснили в издании, этот список им был предоставлен некой организацией, занимающейся исследованиями и аналитикой в политической сфере.

Позже, однако, выяснилось, что к составлению этого перечня могут быть причастны украинские бизнес-круги, которые таким образом хотят усилить накал антироссийской истерии в США и помешать перезагрузке отношений между двумя странами, на что мог бы пойти избранный президент Дональд Трамп.





