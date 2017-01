Захарова: Русские хакеры взломали мозг Обамы

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщали Dni.Ru, американская разведка 6 января обнародовала доклад, в котором утверждается, что Владимир Путин лично приказал организовать "кампанию влияния", направленную на президентские выборы в США. Однако даже в этом документе по-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений.

"В рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, которая гласит, что он основан на просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.

Еще в ноябре 2016 года президент США Барак Обама заявил о наличии доказательств причастности России к кибератакам. В Кремле опровергли эти утверждения и назвали их голословными. Сегодня, 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь вернулся к этой теме. Он сравнил доклад ЦРУ о кибератаках с эмоциональным припадком. "В Кремле устали от обвинений со стороны США в адрес России в хакерских атаках. Они совершенно голословные и звучат на любительском уровне. Это уже напоминает охоту на ведьм", - высказался о докладе спецслужб представитель Кремля.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839