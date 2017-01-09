Обама оскорбил и унизил Украину

Пенсии в России будут получать по-новому Названы лауреаты "Золотого глобуса" Дом-2 Новый год 2017
Политика

Ляшко боится лететь в гости к Трампу

Лидер Радикальной партии может пропустить инаугурацию избранного президента США
Политика

Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу

Понтифик призвал улучшить гуманитарную ситуацию в регионе
партнеры
Понедельник 9 января
Лента новостей
22:07
Консула России нашли мертвым в запертой квартире в Афинах
21:54
Жириновский приготовил подарок разведке США
21:40
Москвич выжил при падении с восьмого этажа
21:39
Аномальные морозы вновь ударят по России
21:30
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана
21:19
Как дочь стюардессы стала принцессой
21:17
Очевидцы сообщили о пожаре в госархиве в центре Москвы
21:01
Три депутата старой Думы засиделись в служебных квартирах
20:55
Под видом жертвы наводнения таец напал на россиянку
20:44
В США подозреваемый в убийстве беременной застрелил женщину-полицейского
20:36
Рогозин раскрыл личность "главного русского хакера"
20:35
Гонщица Мара Багдасарян опубликовала интимные фото
20:10
Водителей Москвы предупредили об опасной погоде
20:06
Обиженный француз напал на биатлониста из России
19:55
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
19:45
Жителя Махачкалы спасли из горящей газели (видео)
19:42
Hubble заснял нарушителя законов физики
19:32
Способы и правила святочных гаданий
19:27
Фоменко заговорил о браке с Голубкиной
19:19
Три этажа жилого дома горят на востоке Москвы
19:04
Немцы требуют приравнять походы к путанам к лечению
18:59
Жителя Поморья арестовали за убийство брата поленом в Новый год
18:48
Как россиян отучали от сигарет
18:40
Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
18:32
Гонщице Багдасарян стало плохо от количества штрафов
18:31
В Сети появилось видео смертельной гонки в Тюмени
18:14
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
18:06
Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой
17:57
Худший сценарий для московского рынка недвижимости
17:48
Лукашенко отменил визы для граждан США и стран ЕС
17:34
Россияне ополчились на Пугачеву
17:28
Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков
17:19
Организаторы "Дакара" строят козни против России
17:07
Посольство США в Москве перестало выдавать визы
16:51
Где в России быстрее всего дорожает жилье
16:49
"Газпром" объявил о крупной победе в Европе
16:49
Погода приготовила москвичам новую опасность
16:32
Опасные виды компьютерной зависимости у детей
16:17
Военный корабль США обстрелял иранские катера
16:08
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
16:03
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
16:00
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
15:59
Незваный гость поразил ведущих "Би-Би-Си"
15:56
На севере Москвы найдено тело женщины с ранами на руках
15:47
В России курильщиков заставят работать дольше
15:45
Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева
15:42
Boeing аварийно сел во Внуково
15:32
Смертник на мусоровозе протаранил здание полиции в Египте
15:29
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
15:11
Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
15:11
Пригожин оценил шансы Панайотова на "Евровидении"
15:10
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
14:59
Российский боец нокаутировал соперника во время приветствия
14:45
Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ
14:43
Елена Исинбаева показала неожиданное фото
14:39
"Пакет Яровой" накрыл Сати Казанову
14:34
Назначен новый глава следственного департамента МВД
14:26
Мнение: революционная Toyota Corolla
14:21
Замерзшей в Москве женщиной оказалась екатеринбурженка
14:16
AliExpress станет дешевле для россиян
14:12
Меньщиков об отправке отца-инвалида в дом престарелых
13:44
Райкина срочно прооперировали после травмы
13:40
АвтоВАЗ повысил цены
13:30
Следствие просит продлить арест Улюкаеву
13:21
В Москве у мультимиллионера украли коллекцию часов
13:20
Очевидцы сообщили о пожаре в "Москва-Сити"
13:10
Под Москвой замерзшая электричка заблокировала движение
13:07
Шнурову за мат платят миллионы
13:05
Рыжий "Иванушка" и Ходченкова отдыхают на Бали
13:00
Отдыхающие "весело" утопили Hummer под Москвой
12:40
Когда пенсионерам выплатят 5 тысяч рублей
12:31
Обнаженная Успенская в 62 года восхитила своим видом
12:21
Запад вычислил предводительницу "русских хакеров"
12:21
В Москве известного художника нашли мертвым
12:15
Дональд Трамп публично разругался с Мэрил Стрип
12:11
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео
12:10
Конкурент Psy выпустил новый клип (видео)
12:00
Волочкову без бюстгалтера приняли за трансвестита
11:44
В вузе Санкт-Петербурга нашли тело преподавателя
11:40
Брэд Питт произвел фурор на "Золотом глобусе"
11:32
Елена Ваенга лежит под капельницей
11:31
У россиянина украли баню в сочельник
11:21
Константин Эрнст потерпел неудачу
11:19
Рублю предсказали радужные перспективы
11:13
Панайотова отправляют на "Евровидение"
11:00
Госдума начала весеннюю сессию при минус 25
10:55
Лепс пристроил плохо поющую дочь к Меладзе
10:47
Москвичка стала жертвой аномальных морозов
10:41
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
10:36
Джигурда назвал виновника своих несчастий
10:35
Москвичка зарезала собутыльника во время застолья
10:31
Известные актеры поцеловались на премии
10:25
В московских аэропортах отменили более 40 рейсов
09:56
Сын Леха Валенсы найден мертвым
09:54
Пение беременной Гагариной приняли за кривлянье (видео)
09:49
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
09:45
Пластика изуродовала Памелу Андерсон
09:31
Трамп задумался о новых санкциях против России
09:18
Родившихся после 2014 года россиян оставят без сигарет
09:14
Пьяная девушка упала с 5-го этажа на юге Москвы
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Политика

Обама оскорбил и унизил Украину

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Shawn Thew
Уходящий президент США Барак Обама за восемь лет своего нахождения в кресле главы Белого дома ни разу не посетил Украину. Об этом с разочарованием написал на своей странице в Facebook глава Радикальной партии Олег Ляшко.
прочитано 4284 раза

Депутат посетовал, что за все эти годы Обама не нашел ни времени, ни возможности для того, чтобы посетить Украину. "Хотя в соседних (с Украиной) странах был не раз. Вот уж стратегическое партнерство", – написал политик.

ПО ТЕМЕ

Охрана Порошенко сняла с Ляшко часы

Россиянка облила Ляшко томатным соком (видео)

Самые яркие драки депутата Ляшко

Кроме того, Ляшко обратился к избранному президенту США Дональду Трампу, призвав его не повторять ошибок Обамы и посетить Украину уже в ближайшее время. "У нас есть о чем поговорить. Например, о российской агрессии и восстановлении мира на Украине. Дональд, давайте будем друзьями", – написал Ляшко.

Ранее эксперты заявили о высокой степени вероятности того, что новое американское руководство может пойти на смену политического режима на Украине. Причинами этого могут стать как общая неэффективность и коррумпированность властей страны, так и позиция президента Петра Порошенко, который во время избирательной кампании в США открыто поддержал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Также высказываются предположения о том, что Вашингтон и Москва могут пойти на раздел сфер влияния в Европе, что приведет к полному переходу Украины под влияние России. Однако в любом случае для реализации такого сценария нужна будет смена власти в этой стране и приход к руководству более адекватных и договороспособных людей.

Автор: Иван Поляков9 января 2017, 13:16

Политика

Папа Римский сделал важное заявление по Донбассу
Ляшко боится лететь в гости к Трампу
Тереза Мэй построит коммунизм в Британии
Неудачница Клинтон испугалась новых выборов

Шоу-бизнес

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка
Актриса о конфликте с каналом СТС: Из нас делали идиотов и рабов!
Пьеху после аварии спасают от заражения крови
Муж Бородиной грустит у ног избитого Мирзаева

Проишествия

Москвич выжил при падении с восьмого этажа
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Россияне ополчились на Пугачеву
Драматические неожиданности репетиции "Оскара"
Райкина срочно прооперировали после травмы
В Москве известного художника нашли мертвым
Общество

Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Отец девушки обеспокоен репутацией своей дочери
Шоу-бизнес

Подруга Дмитрия Тарасова ждет ребенка

Красавица решила скрыться от вопросов и подозрений
Шоу-бизнес

Фоменко заговорил о браке с Голубкиной

Актриса научила супруга терпению
Авто

Гонщица Мара Багдасарян опубликовала интимные фото

Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников

Гороскоп

Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Как дочь стюардессы стала принцессой
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры
Лучшие наряды "Золотого глобуса"
Москвичи сели на велосипеды в аномальные морозы

Спорт

Обиженный француз напал на биатлониста из России
Организаторы "Дакара" строят козни против России
Расстрелянный Мирзаев сделал видеопризнание
Елена Исинбаева показала неожиданное фото

Регионы

У россиянина украли баню в сочельник
Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru