Европа испугалась возросшего влияния Москвы

С такой инициативой выступила Европейская народная партия (ЕНП), лидер которой Манфред Вебер неоднократно заявлял о резком усилении влияния России на ЕС. Политик уверен, что Брюсселю необходимо противостоять этому. В качестве меры он предлагает законодательно закрепить норму, в соответствии с которой европейские партии, спонсируемые "автократическими режимами", получают меньшее финансирование со стороны Евросоюза.

Вебер заявил, что в первую очередь это будет касаться России и ее президента Владимира Путина, который, по мнению политика, попытается оказать влияние на грядущие в этом году выборы во Франции и Германии. "Нельзя допустить, что ЕС финансирует антиевропейские партии, которым помогает деньгами Кремль с целью ослабления Европы. С этим надо покончить", – цитирует Вебера Der Spiegel.

Влиятельное британское издание Financial Times сообщило, что ЕС всерьез опасается атак со стороны российских хакеров на выборах во Франции и Германии. Главной их целью, отмечает газета, станет недопущение переизбрания Ангелы Меркель канцлером ФРГ, а также помощь "пророссийскому" кандидату на выборах во Франции Марин Ле Пен.

Практически сразу после победы Дональда Трампа на выборах в США некоторые западные политики выступили с обвинениями в адрес России. По их мнению, с помощью хакерских атак и взломов серверов Демократической партии она повлияла на результат избирательного процесса в пользу кандидата от республиканцев.

Избранный президент США в своем блоге в Twitter подверг сомнению заявления американских официальных лиц о том, что Москва может быть причастна к кибератакам. "Если Россия или кто-либо еще устроили взлом, почему Белый дом ждал так долго? Почему они решили жаловаться после того, как потеряли Хиллари?" – задался вопросом политик.

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?