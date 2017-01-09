Трамп задумался о новых санкциях против России

Избранный президент США Дональд Трамп может ввести новые ограничительные меры в отношении России. Санкции в Вашингтоне обсуждаются в контексте хакерских атак, которые нынешняя администрация приписывает Москве.

Ближайшая помощница новоиспеченного американского лидера Келлиэнн Конуэй сообщила, что Дональд Трамп займется вопросом введения новых санкций против России сразу после официального вступления в должность. При этом глава государства планирует проконсультироваться со спецслужбами, передает URA.RU.

"Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке", – цитирует помощницу Трампа ТАСС. Конуэй отметила, что американскому лидеру не придется выбирать между наказанием для России и попытками наладить с ней отношения.

Все зависит от конкретного вопроса. Например, Трамп готов к активному сотрудничеству по противодействию боевикам "Исламского государства" как в Сирии, так и за ее пределами.

Напомним, что администрация Барака Обамы возлагает на Россию вину за кибератаки, которые произошли во время выборов в США. Москва неоднократно отрицала причастность к нападениям. Как писали Dni.Ru, истерию Вашингтона высмеяли даже известные хакеры.