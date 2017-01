Обама пожаловался на доверие американцев к Путину

Тема России продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в американском обществе. По крайней мере некоторые политики, по всей видимости, не прекращают попыток возложить ответственность практически за все беды США на таинственных "русских хакеров" или лично президента России Владимира Путина.

Некоторая часть американского общества относится к этому с недоверием и требует обосновать свои заявления хоть какими-нибудь доказательствами. С критикой не верящих в слова уходящей администрации выступил 44-й президент США Барак Обама.

"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам– американцам, так как те являются демократами", – цитирует ТАСС американского лидера. "Так быть не должно", – добавил он.

Барак Обама добавил, что демократы и республиканцы находятся в одной команде, а Владимир Путин в нее не входит. Отметим, ранее по ходу президентской гонки команда Хиллари Клинтон и близкие к Демократической партии журналисты и эксперты активно намекали, что Дональд Трамп сотрудничает с Кремлем и не имеет ничего общего с американскими политиками.

Более того, спецслужбы США продолжают выступать с докладами, в которых возлагают ответственность за хакерские атаки на специалистов из России. Также они уверяют, что именно эти действия могли помочь Трампу занять президентское кресло. Впрочем, ни одного доказательства причастности Москвы представлено так и не было.

Сам избранных президент США ответственность за взлом возложил на самих демократов. "Вопиющая небрежность со стороны Национального комитета Демократической партии позволила осуществить хакерскую атаку", – написал он на своей странице в Twitter. "У Национального комитета Республиканской партии была надежная защита", – добавил Дональд Трамп.

Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!