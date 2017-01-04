Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году

Астрологический прогноз со 2 по 8 января Телепрограмма на праздники Дом-2 Новый год 2017 Развод Бузовой и Тарасова
Политика

Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму

Украинский МИД грозит закрыть политику въезд в страну
Политика

Политические неудачники ушедшего года

2016-й принес им лишь поражения и разочарования
партнеры
Четверг 5 января
Лента новостей
19:43
В Подмосковье погиб известный математик
19:03
Елена Темникова совершила роковую ошибку
17:54
В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд (видео)
17:45
У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина
16:57
В лесу под Москвой пропала девочка-подросток
16:50
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
16:26
Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
16:03
Вооруженный мужчина порезал 11 воспитанников детсада
15:48
Почему животные так любят крушить новогодние елки
15:34
Самые зрелищные хоккейные драки
15:29
Билан показал маленькую сестру
15:02
ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
14:20
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
14:08
Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы
13:43
Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"
13:29
Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737
13:15
Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД
13:05
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор
12:37
На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед
12:32
Названа сенсационная причина крушения "Титаника"
11:56
В московских аэропортах отменили более 20 рейсов
11:48
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
11:20
В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе
11:12
Авария с 20 автомобилями парализовала МКАД
11:06
Родившая в 50 лет Джанет Джексон выбрала имя для первенца
10:40
В торговом центре на юге Москвы найден труп мужчины
10:26
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
10:02
На юго-западе Москвы произошел крупный пожар
17:56
Известный гимнаст госпитализирован в Москве
17:54
Юлия Высоцкая о смерти через два-три дня
17:43
Мировые рекорды по легкой атлетике хотят обнулить
17:19
Москвичей предупредили о резком похолодании
17:08
Басков воссоединится с сыном
16:58
Киркоров сделал важное заявление
16:41
В центре Москвы провалился грунт
16:10
Сын Никаса Сафронова попал в реанимацию
15:58
Кудрявцева напоила маму коньяком
15:27
На Украине Ковальчук затравили за тост о россиянах
15:03
В Петербурге двое мужчин ограбили супермаркет
14:42
Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле
14:22
В Швейцарии мужчина расстрелял полицейских
14:10
Молния ударила женщину в голову на пляже (видео)
13:56
Самые громкие скандалы 2016-го
13:48
Названы имена отстраненных российских скелетонистов
13:31
На юге Москвы трамвай сошел с рельсов
12:54
Яркие наряды Марии Захаровой
12:40
В Екатеринбурге у самолета во время посадки отказал двигатель
12:35
Ефимова об ужасах допинговой травли
12:15
На Эльбрусе спасатели вытащили из расщелины раненого альпиниста
12:09
Московскому военно-музыкальному училищу присвоили имя Халилова
12:01
Пугачева комплексует из-за Орбакайте
11:58
В Белоруссии нашли новое месторождение нефти
11:46
Москву ждут суровые морозы на Рождество
11:36
На Эльбрусе в расщелину сорвался альпинист
11:31
Женщина родила близнецов в разные годы
11:07
Пьяная пассажирка попыталась повторить сюжет "Иронии судьбы"
10:59
Захарова рассекретила любимые платья
10:40
Под Москвой школьник лишился пальцев после взрыва петарды
10:17
Японский гороскоп на 2017 год
09:58
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Чемпионата мира
19:54
Любовный гороскоп на январь 2017 года
19:45
Поклонников взбесил новый "Шерлок"
18:37
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
18:27
Плющенко и Билан любят одну женщину
18:21
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
18:01
У лыжников Легкова и Вылегжанина отбирают олимпийские медали
17:19
Успенская без нижнего белья показала мужчину
17:10
Как необычно называют детей в России
16:51
Секретная служба Обамы
15:55
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
15:52
Тяжелая судьба фигуристки Сотниковой
15:39
Российский майор найден мертвым в гостинице
15:20
В Москве температура упадет до -19
14:57
Николаев подловил спящего Киркорова
14:13
Новогодние трагедии
13:56
Чем занимались звезды в первый день нового года
13:35
Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
12:36
Липницкая родит двоих детей
12:25
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
12:02
Умер защитник московского "Динамо"
11:56
Миллионы пользователей отключат от WhatsApp
11:29
Какие сюрпризы ждать от 2017 года
11:22
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки
11:21
Астрологический прогноз со 2 по 8 января
11:19
Три варианта разгрузочных дней после праздников
11:10
Собчак свела с ума пышной грудью
10:52
У Вячеслава Манучарова родился сын
22:09
Сосед убил известного телеведущего
20:05
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
18:51
С кем Даша Жукова встретила Новый год
18:32
Какие знаки зодиака ждет успех в делах в 2017 году
18:11
Значение имени Елена
14:44
Любовный прогноз по знакам зодиака на год Петуха
14:37
Новые имена ушедшего года
14:33
Какие опасности ждать от 2017 года
14:24
Как изменится жизнь россиян в 2017-м
10:45
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
19:06
Чем запомнился 2016 год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Политика

Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году

Фото: GLOBAL LOOK press/Sascha Steinach
Уходящий год был не самым счастливым для Европейского союза. Объединение, которое не примкнувшие к нему страны с востока континента воспринимали едва ли не как эталон свобод и демократии, расползается на глазах. Станет ли 2017-й годом фатальных потрясений для Единой Европы?
прочитано 4051 раз

Затянувшийся экономический кризис, подкрепленный волной неконтролируемой миграции, не мог пройти бесследно для ЕС. Недовольство "на местах" политикой Брюсселя зрело давно. Прорвало нарыв там, где и ожидалось: Лондон всегда несколько дистанцировался от общеевропейской тусовки. Хотя, надо сказать, едва ли Дэвид Кэмерон, планируя британский референдум, ожидал столь радикального настроя от своих сограждан. Тем не менее, брекзит случился.

ПО ТЕМЕ

Запад готов снять санкции с России после нового года

Евросоюз продлил антироссийские санкции

ЕС отнесся к украинцам как к папуасам

Новый год 2017

Сюжеты Новый год 2017

Однако чувствительная, казалось бы, потеря Великобритании – лишь цветочки на фоне того, что пророчат Евросоюзу особо пессимистичные аналитики. Неразумная политика санкций против России вкупе с засильем мигрантов стали последней каплей, упавшей в переполненную чашу европейских проблем. Былое единство Европы не спасают даже призывы к сплочению перед лицом угрозы со стороны ужасных варваров-русских.  

Тот факт, что политика Брюсселя во многом зависит от рекомендаций из-за океана, еще раз подтвердили президентские выборы в США. Европа как будто ждала победы в гонке за кресло в Овальном кабинете кандидата, не вписывающегося в привычную схему политики Pax Americana. Партии и движения, которых европейский политический истеблишмент и всерьез-то никогда не принимал, стали стремительно набирать популярность. Кое-где – к примеру, в Болгарии и Молдавии, эти настроения уже привели к конкретным результатам: во главе государств встали политики, без пиетета относящиеся к брюссельской бюрократии. А Запад их вообще называет "пророссийскими".

В Великобритании еще прослеживаются слабые попытки проевропейских политиков притормозить процедуру брекзита. Так, Высокий суд Лондона запретил инициировать выход из ЕС без согласия нижней палаты парламента. Однако на это решение тут же последовала апелляция. Да и большинство экспертов уверены, что премьер Тереза Мэй пойдет в деле разрыва с Европой до конца – без оглядки на судебные и парламентские идеи.

В Италии встряска стоила поста премьеру страны. Чем руководствовался Маттео Ренци, инициируя референдум по поправкам в конституцию на фоне общеевропейского раздрая – непонятно. Но сделанного не воротишь, и главе правительства пришлось в соответствии с обещанием уйти в отставку. Это еще больше осложнило обстановку в преддверии грядущих в 2017 году выборов и резко добавило популярности оппозиционным силам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Giuseppe Ciccia

Лидер одной из оппозиционных партий, "Лига Севера" – Маттео Сальвини, заявил, что брекзит стал началом конца для Евросоюза. "Выборы, которые пройдут волной по Европе, подхватят этот тренд. Европейский союз в качестве института не функционирует на должном уровне, а лишь лоббирует интересы банкиров и властей. Блок далек от своих же граждан. Исходя из этого, я убежден, что 2017 год станет концом функционирования Евросоюза, а страны, входящие в него, наконец получат национальный суверенитет", – уверен Сальвини.

Фото: GLOBAL LOOK press/Giuseppe Ciccia

Аналитики отмечают, что итальянский референдум превратился в плебисцит о доверии системным политикам. И, судя по его итогам, к власти в скором времени может прийти самая несистемная партия Италии – "Пять звезд" под руководством популярного комика Беппе Грилло. Партия выступает против глобалистов, против евро и за союз с Россией. По мнению экспертов, как только это движение возьмет власть, будет объявлен референдум о выходе из зоны евро и введении лиры – и большинство итальянцев поддержат эти шаги.

Почему так много внимания уделяется Италии? А это третья по размеру страна еврозоны. Если Рим покинет этот союз, другие государства – и в первую очередь Франция – выстроятся в очередь "на выход". Некоторые наблюдатели убеждены в реальности такого сценария и распаде ЕС уже в 2017 году.

Фото: GLOBAL LOOK press/Antonio Masiello

Хотя Франция и сама вполне может стать "пионером" независимости на континентальной Европе. В стране возрождается дух незабвенного генерала де Голля. Во всяком случае, о возврате к его принципам говорит бывший премьер Франсуа Фийон, которого на президентских праймериз "республиканцев" поддержали большинство соотечественников. Принципы эти просты, и потому французам близки и понятны: независимость внешнеполитического курса и опора на традиционные ценности. Судя по всему, нетрадиционная зависимость галлам порядком надоела. Фийон в случае прихода к власти обещает "не оглядываясь на Белый дом, немедленно наладить диалог с Россией".

Фото: GLOBAL LOOK press/Fred de Noyelle

Что же касается возможных соперников Фийона на предстоящих в апреле-мае выборах, то нынешний глава государства Франсуа Олланд трезво оценил степень любви к нему народа и отказался идти на второй срок. Экс-президент Николя Саркози также снял свою кандидатуру. Но это все те же "республиканцы". А вот от оппозиции конкуренцию Фийону может составить лидер правоконсервативного Национального фронта Марин Ле Пен. Она признаёт Крым российским, обещает выйти из Евросоюза и еврозоны, разобраться с мигрантами и поднять минимальные зарплаты. И немалое число французов не видят в такой программе ничего плохого. Словом, ни один из кандидатов не намерен играть с Брюсселем в "дружную семейку". Поспорить с двумя фаворитами может неожиданно занявший первые строчки в соцопросах Эмманюэль Макрон – политик беспартийный, но близкий по взглядам к социалистам.

Фото: GLOBAL LOOK press/Fred de Noyelle

Итоги выборов президента в Австрии вызвали было вздох облегчения у брюссельских бюрократов. Победа независимого кандидата, бывшего лидера партии "зеленых" Александра Ван дер Беллена, по мнению приверженцев общеевропейского пути, дала надежду на возрождение былого единства ЕС. Однако радость еврочиновников может оказаться преждевременной. Ван дер Беллен в первом туре значительно уступал кандидату от ультраправой Австрийской партии свободы Норберту Хофферу, а во втором туре преимущество "зеленого" было минимальным. При этом популярность правых и число их сторонников продолжает расти.

Греция уже давно напоминает эквилибриста, балансирующего на обозначающем границу с ЕС заборе. Официальные Афины никак не решат, на какую сторону спрыгнуть – или упасть. Тем не менее, в Оксфордском словаре уже появилось новое слово – "грекзит" (по аналогии с термином брекзит). И греческое общество, однажды уже высказавшееся не слишком лестно по поводу подчинения брюссельской бюрократии, вполне может повторить свои аргументы. На сей раз более решительно – вплоть до "ясу" (то есть, до свидания).  

Фото: GLOBAL LOOK press/Giorgos Georgiou

А что же Германия – экономический и, чего уж там, политический стержень Единой Европы? Ангела Меркель намерена установить рекорд пребывания на посту канцлера – она заявила об участии в осенних выборах 2017 года. Эксперты до последнего времени едва ли не в один голос утверждали, что победа ей обеспечена: мол, по данным опросов, канцлерин поддерживают большинство немцев. Однако недовольство миграционной политикой нынешнего кабинета все растет, и последний теракт в Берлине эти чувства еще больше подогрел. Пропорционально недовольству христианскими демократами растет и популярность ультраправой партии "Альтернатива для Германии", в числе обещаний которой – решение проблемы мигрантов.  Так что, в свете последних событий, незыблемость престола Меркель не так уж и очевидна.

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Недовольство политическими элитами близко к точке кипения и в других европейских странах, где идет подготовка к выборам. 2017-й может стать критической точкой для Хорватии, Испании,  Румынии, Литвы, Венгрии. Даже отличавшаяся особой любовью к Евросоюзу Польша бурлит и заявляет о выходе из ЕС. Возможно, больной европейский организм грядущий год еще переживет. Но в том, что просуществует он недолго – во всяком случае, в прежнем виде – сомнений нет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Ferensowicz

Автор: Игорь Силецкий4 января 2017, 10:04

Политика

Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму
Возрождение или смерть: что ждет ЕС в 2017 году
Политические неудачники ушедшего года
Как Трамп разочаровал американцев

Шоу-бизнес

Елена Темникова совершила роковую ошибку
Сергей Лазарев отказался от семьи
Билан показал маленькую сестру
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154

Проишествия

Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле
Молния ударила женщину в голову на пляже (видео)
Российский майор найден мертвым в гостинице
Новогодние трагедии

Lifestyle

Поклонников взбесил новый "Шерлок"
Три варианта разгрузочных дней после праздников
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
Конфузы и тайны новогоднего огонька
Шоу-бизнес

Пугачева комплексует из-за Орбакайте

Певица сообщила подробности своего возвращения на сцену
Шоу-бизнес

Киркоров сделал важное заявление

Певец сообщил. что в нашумевшей истории поставлена точка
Шоу-бизнес

Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154

Порадовавшаяся гибели журналистов НТВ светская львица покинула страну

Общество

Названа сенсационная причина крушения "Титаника"

Согласно исследованию, к трагедии мог привести пожар в топливном хранилище

Гороскоп

Земфира переедет жить за границу
Басков воссоединится с сыном
Японский гороскоп на 2017 год
Любовный гороскоп на январь 2017 года

Фоторепортажи

Почему животные так любят крушить новогодние елки
Яркие наряды Марии Захаровой
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
Самые необычные зеленые красавицы

Спорт

Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
Самые зрелищные хоккейные драки
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Регионы

Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru