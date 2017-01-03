Как Трамп разочаровал американцев

В США запустили серию опросов общественного мнения в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Как оказалось, далеко не все жители страны верят в способности будущего лидера.

Остается только гадать, как Дональд Трамп, успешный бизнесмен и мультимиллиардер, успел разочаровать американцев еще даже не вступив в должность. Однако факт остается фактом: статистика показывает, что более половины американцев сомневаются в том, что медиамагнат сможет справиться со своими обязанностями.

В ходе опроса общественного мнения, который проводила служба Гэллапа, выяснилось, что только 46% американцев уверены, что Трамп сможет урегулировать международные кризисы. Примерно столько же жителей США считают, что будущий президент в состоянии мудро использовать вооруженные силы страны за рубежом (47%) и предотвращать какие бы то ни было скандалы из-за действий собственного правительства (44%).

При этом социологи напомнили, что предыдущие президенты по результатам таких же опросов выглядели в глазах американцев значительно лучше, чем Дональд Трамп. Так, Барака Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший перед вступлением в должность обладали куда большим авторитетом, чем миллиардер: уверены в них были от 71% до 84% жителей страны.

Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над демократом Хиллари Клинтон в ходе гонки за президентское кресло в США. Как писали Dni.Ru, результаты всех социологических опросов пророчили ему поражение, однако ему удалось выиграть практически во всех спорных штатах, что обеспечило значительный перевес по количеству голосов выборщиков.