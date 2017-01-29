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Ступени Белого дома перепугали Трампа
Необычное поведение Дональда Трампа на переговорах с Терезой Мэй сразу стало поводом для множества слухов. Многие пользователи Сети обратили внимание, как президент США неожиданно взял за руку премьер-министра Великобритании. Источник в Белом доме рассказал, что значит этот необычный жест со стороны американского лидера.
Оказывается, Трампа буквально парализовал страх, когда он понял, что приближается к лестнице. Президент США, страдающий необычной фобией, схватился за руку коллеги, чтобы она помогла ему преодолеть неожиданное препятствие, передает Daily Mail.
"Он ненавидит высоты, с которой можно увидеть землю или крутые склоны даже больше, чем микробов", – рассказал источник. По его словам, раньше Трамп не сталкивался с такой проблемой, так как в его штаб квартире он пользовался золотым лифтом.
"Трамп ненавидит лестницы, а настоящий кошмар для него – грязные перила", – уточнил источник в Белом доме. Как президент США планирует бороться с фобией, остается неизвестным.
Напомним, Трамп публично признавался в том, что страдает от гермофобии – страха заразиться микробами при контакте с человеком или предметом. По его словам, рукопожатие – одно из проклятий американского общества.
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