Порошенко предлагает войскам старые танки

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны страны, где высказался против создания новых украинских танков "Оплот". Причина кроется в желании сэкономить. "У нас возникает выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80", – цитирует РИА Новости украинского лидера. При этом модернизация советской техники не только дешевле, но и быстрее, чем производство украинского танка. "Таким образом, перед нами стоит вопрос – или танковая рота в полном составе, или один танк", – отметил Петр Порошенко.