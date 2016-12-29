О чем сказал Президент России в традиционном телеобращении
Премьер-министр поздравил россиян с Новым годом
Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)
Ролик оценили порядка 500 человек. Многие пользователи социальных сетей называют российского министра легендой современной дипломатии. "Сергею Викторовичу, Монсону и неизвестному монтажеру – респект!" – пишет один из комментаторов.
Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Футболист показал, где проводит время после суда
Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год