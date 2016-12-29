Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)

Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года.

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