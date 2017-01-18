Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки".

Мария Захарова извинилась перед журналистом за допущенную министром ошибку: статья, о которой шла речь, была написана 6, а не 9 января. Тем не менее официальный представитель МИДа снова указала на допущенные изданием ошибки, не свойственные профессионалам.

"Уважаемый Данила, я приношу извинения за ошибку: статья Вами написана 6 января, а не 9 января. Хотела бы отметить, что к моменту написания Вами статьи все перечисленные многократно комментировали обвинения американской администрации в "российских хакерских атаках". Вы эти цитаты не привели, за комментарием доклада не обращались (в МИД не обращались точно). Вы также не внесли изменения в текст, когда в течение нескольких часов после его написания появились комментарии непосредственно доклада. В самом тексте до сих пор отсутствуют ссылки на заявления российской стороны", – написала Захарова в комментарии под "обвинительным" постом Гальперовича в Facebook.

Представитель МИДа отметила, что журналист также не счел целесообразным подготовить и опубликовать дополнительный материал, когда стало очевидно, что высказанное в статье предположение не подтвердилось. "Все это, мягко говоря, непрофессионально, необъективно и может ввести аудиторию в заблуждение. Но, еще раз подчеркиваю, ошибка есть ошибка, и за нее приношу Вам извинения", – заключила она.

Речь идет о комментарии Сергея Лаврова по поводу опубликованной "Голосом Америки" статьи. "Вот такую правду несет "Голос Америки". Хотя, на самом деле, в данном случае он (Гальперович) врет, потому что к тому времени, когда он делал подобные заявления, выступили и господин Песков, и госпожа Захарова, и представители комитетов по иностранным делам", – заявил глава МИДа на пресс-конференции. Это касалось утверждения автора материала о том, что никто из российских политиков и чиновников не прокомментировал заявления главы нацразведки США о причастности России к кибератакам на Штаты.

По утверждению Лаврова, статья была выпущена 9 января. Министр также назвал информацию "Голоса Америки" "туфтой", добавив, что ресурс финансируется Госдепом. Гальперович, заочно отвечая Лаврову в соцсети, заметил, что статья вышла 6 января и на тот момент никаких комментариев, действительно, не было.