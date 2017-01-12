Могучему Путину дали необычное прозвище

Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Российский лидер признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп, а экс-губернатор назвал президента perpetuum mobile ("вечный двигатель").

Бывший чиновник удивился, как президенту удается справляться с такой нагрузкой. "Я Вас называю perpetuum mobile, то есть человек, который везде, все время, – сказал Тхакушинов и предположил: – Это самбо, наверное, дзюдо?" "Точно", – подтвердил Путин.

Президент России в свои 64 года действительно находится в отличной физической форме. Владимир Путин с раннего детства занимается разными видами борьбы. Он – мастер спорта по самбо и дзюдо, у президента есть и черный пояс по карате.

Также Владимир Путин увлекается горными лыжами. Его тренером был советский чемпион по этому виду спорта Леонид Тягачев. Президент предпочитает отечественные горнолыжные склоны. Так, в 2011 году он побывал на Красной Поляне – олимпийском объекте в Сочи, где совершил пару спусков на лыжах.





Среди спортивных пристрастий главы государства – и хоккей. В день годовщины Олимпийских игр в Сочи легенда мирового хоккея 64-летний Тони Эспозито преподнес Путину необычный подарок. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спортсмен подарил ему картину маслом под названием "Путин — хоккеист". Вслед за главой государства в хоккей начали активно играть министры, губернаторы и бизнесмены.





16 декабря 2016 года во время официального визита в Японию президент России удержал премьер-министра Синдзо Абэ от выхода на татами. Лидеры двух стран наблюдали за показательными выступлениями спортсменов. Японец, который не занимается дзюдо, признался журналистам, что и сам готов был поучаствовать в схватке, однако Путин не дал ему этого сделать. "Я держал его за руку", – подтвердил президент России.