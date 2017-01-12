Захарова пошутила о сексе

Мария Захарова вновь порадовала своих фолловеров ироничными комментариями в соцсетях. На сей раз она высказалась о неудачной верстке газетной полосы, где ее фото оказалось по соседству с рекламой некоего афродизиака.

Не все заголовки пишутся сверху, отметила в своем посте в Facebook официальный представитель МИД России. Свою мысль Мария Захарова подтвердила скриншотом газетной полосы, где ее портрет размещен рядом с рекламой препарата, улучшающего сексуальные показатели.

Представитель МИДа поблагодарила заместителя редактора отдела политики издания "Аргументы и факты" Александра Колесниченко. "Всей редакции низкий поклон", – заключила свой комментарий Захарова. На что автор газетной статьи заметил, что в таком контексте фраза о "низком поклоне" воспринимается двусмысленно.



Как писали Dni.Ru, на днях официального представителя МИДа уличили в незнании базового текста Библии, описывающего процесс создания Богом мира. Мария Захарова прокомментировала последние шаги уходящего президента США. Она написала в социальной сети Facebook, что Вашингтон каждый день предпринимает "бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики". "Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить", – отметила Захарова.



"Напоминаем Марии Владимировне, что Господь создал мир за шесть дней. Отсюда и еврейский шаббат, и христианское воскресенье как время обязательного отдыха от всех дел", – написали критики. В подтверждение своей правоты они привели цитаты из Ветхого завета.