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Захарова пошутила о сексе
Не все заголовки пишутся сверху, отметила в своем посте в Facebook официальный представитель МИД России. Свою мысль Мария Захарова подтвердила скриншотом газетной полосы, где ее портрет размещен рядом с рекламой препарата, улучшающего сексуальные показатели.
Представитель МИДа поблагодарила заместителя редактора отдела политики издания "Аргументы и факты" Александра Колесниченко.
"Всей редакции низкий поклон", – заключила свой комментарий Захарова. На что автор газетной статьи заметил, что в таком контексте фраза о "низком поклоне" воспринимается двусмысленно.
Как писали Dni.Ru, на днях официального
представителя МИДа уличили в незнании базового текста Библии, описывающего
процесс создания Богом мира. Мария Захарова прокомментировала последние шаги
уходящего президента США. Она написала в социальной сети Facebook, что
Вашингтон каждый день предпринимает "бессмысленные, но вредоносные
действия по всем направлениям внешней политики". "Бог сотворил мир за
семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить",
– отметила Захарова.
"Напоминаем Марии Владимировне, что Господь создал мир за шесть дней. Отсюда и еврейский шаббат, и христианское воскресенье как время обязательного отдыха от всех дел", – написали критики. В подтверждение своей правоты они привели цитаты из Ветхого завета.
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