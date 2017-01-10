Чем украинцев напугал "Отель Элеон"

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу столь популярный в России русско-украинский сериал "Отель Элеон". Что не устроило членов "комиссии" и чем, по их мнению, опасен комедийный проект?

Уже точно известно, что в государственной регистрации и в выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала создателям "Отеля Элеон" отказано. Все мы помним детище студии Yellow, Black and White – побивший все мыслимые рейтинги по популярности сериал "Кухня". Почему украинских чиновников напугал спин-офф проекта, пока остается загадкой.

Все сезоны "Кухни" транслировались без каких-либо преград как в России, так и на Украине. И не мудрено: ведь среди членов съемочной группы числятся представители обоих государств. "Отель Элеон", конечно, не является сиквелом "Кухни", но за счет участия любимых актеров и сохранения по сценарию многих героев, рейтинг его ожидания был довольно высоким.

Это не первый случай скандала вокруг государственного агентства Украины по вопросам кино. Ранее его сотрудники уже не допустили к показу российский сериал "Человеческий фактор". И если тогда все было более-мене ясно, то почему сегодня свернули телепроект, имеющий прямое отношение к Украине – не понимают даже сами украинцы.

Судя по отзывам кинокритиков и рядовых зрителей, в сериале не наблюдается каких-либо шуток, оскорбляющих Украину или основанных на политических поводах. Примерно такая же история произошла с рядом картин Эльдара Рязанова. Так, общественность до сих пор не может понять, почему на Украине больше нельзя смотреть традиционную для новогодней ночи "Иронию судьбы". Изменится ли ситуация с "Отелем Элеон" и смогут ли украинцы насладиться очередным успешным проектом Yellow, Black and White? Покажет время.