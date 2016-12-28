Ситуация вокруг украинского президента продолжает ухудшаться
Администрация избранного президента США готовится назначить нового посла в Москву
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть
Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в создании препятствий к "гладкой" передаче власти. Судя по всему, действующий лидер США не спешит освобождать место в Белом доме.
Избранный президент отметил, что делает все возможное, чтобы игнорировать "подстрекательские заявления и ограждения президента" Обамы, передает НСН. "Делаю все возможное, чтобы не принимать во внимание многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны президента О. Предполагалось, что это будет гладкий переход. Нет!", – написал Трамп на своей странице в Twitter.
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
Ранее Обама заявил, что победил бы на президентских выборах 2016 года в США, если бы мог в них участвовать. На это Трамп отметил, что даже личное присутствие Обамы на мероприятиях кандидата в президенты Хиллари Клинтон не привело к ее победе.
Отметим, Барака Обаму уже давно признали политическим неудачником. Washington Post еще в 2014 году присудила американскому лидеру "премию" за "худший год" из-за его неудач во внутренних делах и на международной арене.
Напомним, избранный президент США готовится назначить нового посла в Россию в следующем году. Одними из главных кандидатов на этот ответственный пост являются сторонники сближения с Москвой и исправления ранее допущенных в отношениях между двумя странами ошибок конгрессмен Дана Рорабахер и советник бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Томас Грэм.
Итоги выборов в США выглядят так, как будто в голосовании принимали участие Россияне. Победа Трампа! #pravdaserm #serm #трамп https://t.co/PQpWX1Y6jl— pravdaserm (@pravdaserm) 9 ноября 2016 г.
Как писали Dni.Ru, исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года жители России считают самым важным. Выяснилось, что наибольшее значение в мировой повестке дня россияне придают победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. По данным опроса, под впечатлением от успеха миллиардера в битве за президентское кресло оказались 36% респондентов.
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