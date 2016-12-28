Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Барак Обама не обеспечивает спокойного перехода власти. Он обвинил Обаму в создании препятствий для этого.

Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в создании препятствий к "гладкой" передаче власти. Судя по всему, действующий лидер США не спешит освобождать место в Белом доме.

Избранный президент отметил, что делает все возможное, чтобы игнорировать "подстрекательские заявления и ограждения президента" Обамы, передает НСН. "Делаю все возможное, чтобы не принимать во внимание многочисленные провокационные заявления и препятствия со стороны президента О. Предполагалось, что это будет гладкий переход. Нет!", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Ранее Обама заявил, что победил бы на президентских выборах 2016 года в США, если бы мог в них участвовать. На это Трамп отметил, что даже личное присутствие Обамы на мероприятиях кандидата в президенты Хиллари Клинтон не привело к ее победе.

Отметим, Барака Обаму уже давно признали политическим неудачником. Washington Post еще в 2014 году присудила американскому лидеру "премию" за "худший год" из-за его неудач во внутренних делах и на международной арене.

Напомним, избранный президент США готовится назначить нового посла в Россию в следующем году. Одними из главных кандидатов на этот ответственный пост являются сторонники сближения с Москвой и исправления ранее допущенных в отношениях между двумя странами ошибок конгрессмен Дана Рорабахер и советник бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Томас Грэм.



Как писали Dni.Ru, исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года жители России считают самым важным. Выяснилось, что наибольшее значение в мировой повестке дня россияне придают победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. По данным опроса, под впечатлением от успеха миллиардера в битве за президентское кресло оказались 36% респондентов.