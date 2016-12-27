Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции

В преддверии запланированной на 15 января 2017 года международной конференции на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции, растет обеспокоенность израильских чиновников. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что это мероприятие станет "трибуналом против государства Израиль" и "современным делом Дрейфуса", передают "Аргументы и факты".

В связи с этим глава израильского оборонного ведомства предложил проживающим во Франции евреям задуматься об эмиграции. "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", – заявил чиновник.

Участие в международной конференции по вопросам установления мира на Ближнем Востоке должны принять порядка 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против мероприятия и отказался участвовать в нем.