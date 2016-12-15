Порошенко умоляет о новых санкциях

Президент Украины Петр Порошенко по-прежнему не упускает возможности насолить России. Так, во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Дональдом Туском глава государства настоятельно попросил продлить санкции против Москвы.

В начале разговора собеседники скоординировали позиции в преддверии заседания Европейского совета, который пройдет 15 декабря в Брюсселе. Туск заверил Порошенко в том, что сделает все возможное для утверждения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, председатель Евросовета пообещал президенту, что в скором времени украинцам наконец-то предоставят долгожданный безвизовый режим. При этом, украинский лидер подчеркнул, что очень рассчитывает на то, что Россия будет скована рядом экономических и политических ограничений со стороны Европы из-за невыполнения минских договоренностей.

Порошенко также добавил, что очень обеспокоен гуманитарной ситуацией в Алеппо. Говоря об этом, президент вновь заметил, что "за такие действия Россия заслуживает отдельных санкций".

Напомним, ранее правительственные войска Сирии при поддержке российской армии полностью освободили Алеппо от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.). Однако Запад воспринял эту новость совсем по-другому.

Так, например, во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при международной организации Саманта Пауэр попыталась пристыдить Россию и Сирию за якобы совершаемые в Алеппо преступления.

Ответ российской стороны не заставил себя ждать. "Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза", – заявил постпред России в ООН Виталий Чуркин.

"Вы вспомните, какую страну вы представляете! Вспомните "послужной список" своей страны! И потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства", – добавил российский дипломат.