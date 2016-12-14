Мария Захарова сделала заявление из больницы

Госпитализированная в столице официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова вышла в Сеть прямо из палаты. Она прокомментировала информацию о своем заболевании.

Российский политик на личной странице в Facebook рассказала о своем состоянии здоровья и о том, почему попала в больницу. Оказалось, что никакого серьезного заболевания у официального представителя российского МИДа выявлено не было.

"Я даже не знаю, что написать ))) Первый раз оказалась в ситуации, когда надо дезавуировать сочувствие )))))", – сообщила Захарова. "У меня насморк и кашель БЫЛИ. А также под конец года прохожу диспансеризацию, положенную как госслужащей. Получаю сейчас сотни звонков с предложением о помощи и поддержке. Ребята, спасибо, но пока рано 😹", – написала дипломат.

Также она призвала своих подписчиков "совершить акт благотворительности" и помочь тем, кто действительно в этом нуждается. "Это может быть детский дом, интернат, многодетная семья, инвалиды, пожилые люди", – резюмировала Захарова.

Напомним, Мария Захарова возглавила Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России в августе 2015 года. Она стала первой женщиной – официальным представителем российского внешнеполитического ведомства.