Стало известно об уходе Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором поблагодарил друзей, учеников и врагов за уникальный опыт. Режиссер подчеркнул, что "Гоголь-центр" продолжит существовать не только как театр, но и как идея.
Он попросил подписчиков постараться сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой. Кирилл Серебренников призвал не унывать. Режиссер выразил уверенность в том, что его фолловеры знают, что надо делать.
Напомним, в феврале стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с признанным виновным в хищениях худруком "Гоголь-центра". В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. За режиссера вступилась Ассоциация театральных критиков, призвавшая власти оставить его на посту художественного руководителя.
Ранее постановщик заявил, что ему было приятно получать поддержку от мировых деятелей искусства. Особое внимание ему уделяли представители отечественного шоу-бизнеса.
После суда режиссер уехал в свой загородный дом. Кирилл Серебренников хотел какое-то время отдохнуть и переосмыслить случившееся.
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