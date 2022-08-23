"Жулик, проходимец и фейк в искусстве": звезда театра имени Гоголя о творящемся после громкого увольнения Серебренникова

С 2012 по 2021 года Кирилл Серебренников являлся художественным руководителем "Гоголь-центра". Это время в истории легендарного театра ознаменовалось чередой громких скандалов и судов. Теперь все позади – театр вернулся к своему названию 1959 года, а новым его художественным руководителем назначен Антон Яковлев. О происходящем там сегодня корреспонденту "Дни.ру" на "Неделе нового российского кино" (проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Фонда "Искусство, наука и спорт", компании "Металлоинвест" и культурной платформы "Артокно") рассказал ведущий актер театра Андрей Андреев.



"Мы никогда не были "залом ожидания Курского вокзала", как про нас стали презрительно писать в прессе при Серебренникове, – сразу сообщил Андреев. – Буквально за несколько месяцев до того, как он пришел, мы были на гастролях в Англии. В зрительном зале поставили новые ортопедические красивые кресла. У нас шли качественные спектакли, в которых была задействована вся труппа".

Все рухнуло в одночасье.

Андрей Андреев до сих пор с содроганием вспоминает день, когда театр имени Гоголя получил новое руководство. "Тогдашний руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков объявил, что мы, мол, будем осчастливлены приходом Кирилла Серебренникова, – рассказывает актер. – Для нас это был, конечно, шок – такого никто не ожидал. Вся труппа возмутилась: "С какой стати? Зачем он нам нужен?" А Капков твердил в ответ: "Тут будет место силы!"

Серебренников пришел знакомиться с труппой лишь спустя два месяца. "И все эти два месяца ожидания пресса и Интернет поливали нас помоями, – возмущен Андреев. – Про нас писали, что мы-де "забытый Богом театр", "нафталин" и "находимся на обочине жизни". А мы в это время продолжали работать – показывали лучшие спектакли, прощаясь со СВОИМ зрителем. В один день все прекратилось. Серебренников устроил сбор труппы, на котором мы кричали ему: "Уходите! Вы нам не нужны! Вы здесь лишний человек!" Мы просто не собирались отдавать театр какому-то проходимцу".

К сожалению, эти радикальные кадровые перемены подкосили многих артистов. "Несколько человек на нервной почве просто умерли! – горюет Андреев. – Работники многих служб и цехов театра были уволены, а артистам труппы, которых новый директор по одному вызывал для беседы, задавался лишь один вопрос: "Что вы будете делать, если Кирилл Серебренников не захочет с вами работать?" Я ответил: "Буду ждать, пока непонятный и никому не нужный Серебренников не уйдет".

Андрей Андреев ждал до февраля 2021 года – оставался в штате, но на сцену не выходил, получая лишь 50 процентов оклада. Как и еще полсотни артистов. "Мы все это время судились с новым руководством, – продолжает актер. – Через суд оспорили несколько незаконных увольнений. Но вот творчески победить не могли – все наши заявки на спектакли к 9 мая и другим праздникам отклонялись".

Мытарства артистов продолжались долго. Наконец, 28 марта 2022 года Хамовнический суд Москвы объявил об отмене условного приговора в отношении Кирилла Серебренникова и снял с него судимость. А уже 29 марта театральный и кинорежиссер покинул Россию и прибыл во Францию. "Он бы уехал раньше, но непогашенная судимость не позволяла, – пояснил Андреев. – Но потом он смог снять судимость (суд объяснил это тем, что режиссер отбыл половину условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб и более не допускал нарушений – Прим. ред.) и покинуть родину. А мы – с облегчением выдохнуть".

Сегодня со здания театра снята вывеска "Гоголь-центр". "Он всегда по документам оставался театром имени Гоголя, – пояснил Андреев. – И только в одной больной голове был "Гоголь-центром." Но Николая Васильевич отомстил в свое духе!"

Новым худруком театра стал Антон Яковлев, ставивший до этого спектакли в Театре имени Андрея Миронова, РАМТе, МХТ им. Чехова. "Он будет серьезно пересматривать репертуар, потому что многие, поставленные в бытность Серебренникова, спектакли не могут идти в силу своего содержания – новому худруку они претят. Я, например, никогда не был на нашумевшей постановке "Машина Мюллер", где артисты играют голыми. Слава Богу, уже и не увижу".

"Яковлев сказал, что будет ставить и сам, и планирует приглашать и новых режиссеров, – радуется Андреев. – Но для этого нужно время. А поскольку театр должен зарабатывать, то пока будут идти какие-то постановки, осуществленные при Серебренникове".

"Ну а первая задача нового худрука – вернуть в зал нормальные кресла, – подчеркивает артист. – Потому что Серебренников хитрил. Когда у него зале не было зрителей, он ставил, скажем, 100 стульев. А когда были – 300. И так казалось, что у него всегда аншлаг. Это настоящий жулик! Хотя, как говорит новый директор, в последний год продажи билетов там были хорошие – благодаря Прохорову и мощным спонсорским вливаниям. Видимо, народ хотел напоследок посмотреть, вокруг чего столько шума. Увидел и понял, что это – фейк в искусстве".